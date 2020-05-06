Бундеслига возобновится 15-го мая

Сегодня правительство Германии дало добро на возобновления чемпионата Германии. Федерация футбола решила возобновить регулярный чемпионат уже 15-го мая.

Читайте также Власти Германии одобрили план возобновления Бундеслиги во второй половине мая

Первыми данную информацию опубликовало авторитетное немецкое издание BILD. Уже завтра состоится формальное голосование и о дате возбновления сезона сообщат официально. Вместе с этим будет опубликовано расписание на последующие туры.

Отметим, что Бундеслига была приостановлена на девять недель. Лидирующее место на момент остановки занимала "Бавария".