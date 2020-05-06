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Бундеслига возобновится 15-го мая
Осталось ждать 9 дней!
Сегодня правительство Германии дало добро на возобновления чемпионата Германии. Федерация футбола решила возобновить регулярный чемпионат уже 15-го мая.
Первыми данную информацию опубликовало авторитетное немецкое издание BILD. Уже завтра состоится формальное голосование и о дате возбновления сезона сообщат официально. Вместе с этим будет опубликовано расписание на последующие туры.
Bundesliga-Neustart am 15. Mai bestätigt! https://t.co/VZGErFXjrB— SPORT BILD (@SPORTBILD) May 6, 2020
Отметим, что Бундеслига была приостановлена на девять недель. Лидирующее место на момент остановки занимала "Бавария".