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Официально. Бундеслига возобновится 16 мая, известен календарь первого тура

Германия
(2 голосов)

Лига начнется матчем между Боруссией Дортмунд и Шальке

Официально. Бундеслига возобновится 16 мая, известен календарь первого тура
UA-Футбол
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Первые матчи в Бундеслиге и Бундеслиге 2 состояться в следующую субботу, 16 мая.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.

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Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Бундеслига возобновится с 26-го тура. В нем состояться такие матчи:

16 мая, суббота

16:30 “Боруссия” Дортмунд – “Шальке”

16:30 “Хоффенхайм” – “Герта”

16:30 “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”

16:30 “Аугсбург” – “Вольфсбург”

16:30 “Фортуна” Дюссельдорф – “Падерборн”

19:30 “Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах

17 мая, воскресенье

16:30 “Кельн” – “Майнц”

19:00 “Унион” Берлин – “Бавария” Мюнхен

18 мая, понедельник

21:30 “Вердер” Бремен – “Байер” Леверкузен

Немецкий футбольный союз планирует завершить сезон к 27-28 июню.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии
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Комментарии (1)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.05.2020 в 16:05
Нарешті хоч щось
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