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Официально. Бундеслига возобновится 16 мая, известен календарь первого тура
Лига начнется матчем между Боруссией Дортмунд и Шальке
Первые матчи в Бундеслиге и Бундеслиге 2 состояться в следующую субботу, 16 мая.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт.
Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Бундеслига возобновится с 26-го тура. В нем состояться такие матчи:
16 мая, суббота
16:30 “Боруссия” Дортмунд – “Шальке”
16:30 “Хоффенхайм” – “Герта”
16:30 “РБ Лейпциг” – “Фрайбург”
16:30 “Аугсбург” – “Вольфсбург”
16:30 “Фортуна” Дюссельдорф – “Падерборн”
19:30 “Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах
17 мая, воскресенье
16:30 “Кельн” – “Майнц”
19:00 “Унион” Берлин – “Бавария” Мюнхен
18 мая, понедельник
21:30 “Вердер” Бремен – “Байер” Леверкузен
Немецкий футбольный союз планирует завершить сезон к 27-28 июню.