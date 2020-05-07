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СМИ: Боруссия продлила контракт с 17-летним нападающим

Германия
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У парня очень большое будущее

СМИ: Боруссия продлила контракт с 17-летним нападающим
UA-Футбол
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Дортмундская "Боруссия" подписала долгосрочную сделку с Джованни Рейной. Об этом передает Kicker.

У талантливого американца истекал контракт летом 2021-го. Теперь он задержится в команде, как минимум, до 2023-го. Официально об это объявят в ближайшие дни.

Рейна дебютировал за "Боруссию" в текущем сезоне, показав добротную игру. Сейчас на его счету 8 матчей и два результативных действия.

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Отметим, что в перспективе Рейна сможет заменить Джейдона Санчо, который близок к уходу.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Джованни Рейна
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