СМИ: Боруссия продлила контракт с 17-летним нападающим

Дортмундская "Боруссия" подписала долгосрочную сделку с Джованни Рейной. Об этом передает Kicker.

У талантливого американца истекал контракт летом 2021-го. Теперь он задержится в команде, как минимум, до 2023-го. Официально об это объявят в ближайшие дни.

Рейна дебютировал за "Боруссию" в текущем сезоне, показав добротную игру. Сейчас на его счету 8 матчей и два результативных действия.

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Отметим, что в перспективе Рейна сможет заменить Джейдона Санчо, который близок к уходу.