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Суботич: Я критически отношусь к возобновлению чемпионата Германии

Германия
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Защитник считает, что ещё слишком рано говорить о возобновлении сезона

Суботич: Я критически отношусь к возобновлению чемпионата Германии
Новина українською

Защитник "Униона" Невен Суботич считает, что ещё рано возобновлять сезон чемпионата Германии. Напомним, Бундеслига возобновится 16 мая с матчей 26-го тура. 17 мая "Унион" примет мюнхенскую "Баварию".

"Я критически отношусь к тому, что сейчас происходит, но понимаю, что это сложная ситуация для всех. Все мы хотим продвинуться вперёд, оказаться в ситуации, когда не придётся беспокоиться, но я думаю, что в ближайшие несколько месяцев это нереально.

Когда бы мы ни начали играть, это будет слишком рано. Даже если мы начнём через несколько недель или уже бы начали играть, это слишком рано. Даже через несколько месяцев", — приводит слова Суботича Goal.com со ссылкой на подкаст BBC.

В этом сезоне Суботич провел 19 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

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В статье: Невен Суботич Унион (Берлин)
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