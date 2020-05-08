Защитник Шальке: Если бы сейчас нельзя было играть, нам бы не разрешили

Защитник "Шальке" Джонджо Кенни считает, что возобновление чемпионата Германии-2019/20 не несет опасности.

"Думаю, если бы сейчас было нельзя играть, то нам бы и не разрешили. Мы не играли два месяца, нужно было подождать правильного момента. Подождать, пока все успокоится. Я доверяю клубным врачам, мы соблюдаем все рекомендации. В "Шальке" все очень рады и ждут-не дождутся возобновления сезона", — цитирует Sky Sports Кенни.

Чемпионат Германии-2019/20 возобновится 16 мая, "Шальке" встретится с "Боруссией Д" в "рурском дерби".