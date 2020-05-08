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Лукас Клостерман продлил контракт с РБ Лейпцигом

Германия
(1 голосов)

Очень важный игрок для "быков"

Лукас Клостерман продлил контракт с РБ Лейпцигом
UA-Футбол
Новина українською

Основной защитник "РБ Лейпциг" Лукас Клостерман продлил контракт с немецким клубом.

Новое соглашение будет действительно до 2024-го. Лукас - важнейший игрок команды Нагельсманна. В текущем сезоне он провел 33 матча и сделал 5 результативных передач.

Отметим, что зимой интерес к Клостерману приписывали "Барселоне".

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В статье: РБ Лейпциг Лукас Клостерман
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