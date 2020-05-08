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Лукас Клостерман продлил контракт с РБ Лейпцигом
Очень важный игрок для "быков"
Основной защитник "РБ Лейпциг" Лукас Клостерман продлил контракт с немецким клубом.
Новое соглашение будет действительно до 2024-го. Лукас - важнейший игрок команды Нагельсманна. В текущем сезоне он провел 33 матча и сделал 5 результативных передач.
#LK16— RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 8, 2020
https://t.co/xPuIaMB5j3#DieRotenBullen #RBLeipzig #Klostermann #StartYourDayRight pic.twitter.com/Vv3gSnOj0q
Отметим, что зимой интерес к Клостерману приписывали "Барселоне".
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