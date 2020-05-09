“Футбол – моя судьба”. Сегодня исполняется 75 лет Юппу Хайнкесу

“Когда я получил запрос на интервью, то был в шоке от того, что мне скоро будет 75. Я не чувствую себя настолько старым и продолжаю вести активную жизнь. Возраст – это только число”.

Йозеф “Юпп” Хайнкес – одна из наиболее значимых фигур в истории немецкого футбола. В 70-х годах он был одним из лучших форвардов Бундеслиги и забил 220 голов в 369 матчах. С “Боруссией” Менхенгладбах Хайнкес выиграл четыре чемпионских титула, Кубок Германии и Кубок УЕФА. Также у него есть золотые медали Чемпионата Европы-1972 и Чемпионата мира-1974.

Хайнкес рос в многодетной семье в послевоенное годы. Непростые времена закалили его характер. Он хотел быть таким игроком, как его кумир Ференц Пушкаш. Хайнкес был крайне амбициозным и решительным, но при этом имел склонность к практичности и рассудительности. Одноклубники Хайнкеса по “Боруссии” часто обращались к нему с советами по инвестициям.

По словам Хайнкеса, футбол – его судьба. После окончания игровой карьеры он стал тренером, возглавив “Боруссию” М. Помимо Гладбаха, Хайнкес также работал с “Айнтрахтом”, “Шальке”, “Байером”, “Атлетиком” Бильбао, “Тенерифе”, “Бенфикой”, “Реалом” и конечно же, с “Баварией”.

Хотя Хайнкес принес мадридскому “Реалу” победу в Лиге чемпионов в 1998 году, его тренерская карьера прежде всего ассоциируется с “Баварией”. Он в разное время четырежды возглавлял мюнхенский клуб, выиграл с ним четыре чемпионских титула, а в 2013 году стал настоящей легендой, выиграв требл (Лига чемпионов, Бундеслига, Кубок Германии).

По словами Хайнкеса, тренерскими примерами для него были Эрнст Хаппель и Хеннес Вайсвайлер, под руководством которого гладбахская “Боруссия” выигрывала чемпионские титулы 70-х. Позже он вдохновлялся идеями Арриго Сакки и Йохана Кройфа. Сам Хайнкес не совершал каких-нибудь тактических революций, но всегда был открыт к новым идеям и пытался привносить их в свою работу.

Хайнкес проявлял гибкость не только в своей тренерской работе, но и в общении с людьми. Бастиан Швайнштайгер в своем поздравительном письме Хайнкесу пишет, что для игроков “Баварии” он был примером “открытости, командного духа, честности и трудовой этики”. “Я знаю вас не только как великолепного тренера, но и прекрасного человека”.

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“Ни разу не слышал о нем плохого отзыва”, – продолжает Швайнштайгер. Именно Хайнкес перевел его с фланга на позицию центрального полузащитника.

Многолетний друг Хайнкеса Ули Хенесс также отмечает в нем прежде всего “преданность и человечность”.

Свое 75-летие Хайнкес отмечает в поместье "Casa de los Gatos" в живописном поселке Швальмталь в регионе Нижний Рейн. “За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина”, – говорит Хайнкес в интервью kicker. Свою жену Ирис он встретил в 1967 году. “Она приготовит вкусную еду, мы выпьем вино и предадимся воспоминаниям”.

“Я всегда наслаждался футболом и провел в нем много лет. Я очень доволен своей жизнью, хотя в ней были свои взлеты и падения”.

В свое время тренер Кристоф Даум говорил, что Хайнкесу нужно рекламировать таблетки от снотворного. Настолько эксцентрику Дауму казалась утомительной размеренность Хайнкеса. Для юбиляра это не проблема.

“У меня всегда была стабильная психика, я реалистично воспринимаю жизнь и могу наслаждаться простыми вещами. Мне не нужна статусность. Когда я ранним утром иду по лесу, я наслаждаюсь тишиной, слышу щебетание птиц и смотрю на свет солнца сквозь листву. Это похоже на сон, природа великолепна”.

“Настоящая жизнь – это возможность видеть красивые вещи и способность наслаждаться ими в тишине”.