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Динамо из Бундеслиги 2 ушло на карантин. Клуб обьявил, что не поедет на матч с Ганновером

Германия
(1 голосов)

В клубе два новых случая заражения коронавирусом

Динамо из Бундеслиги 2 ушло на карантин. Клуб обьявил, что не поедет на матч с Ганновером
Новина українською

Официальный сайт "Динамо" из Дрездена сообщает, что клуб снова ушел на карантин.

При повторном тестировании на наличие коронавируса в игроков, в клубе появились два новых случая заражения.

Руководство динамовцев обьявило о 14-дневном карантине по указанию властей Саксонии.

17-го мая команда из Дрездена должна была сыграть с "Ганновером" в рамках второй Бундеслиги. Но "Динамо" уже сообщило, что не сможеть приехать на матч.

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В статье: Динамо (Дрезден) Вторая Бундеслига Ганновер коронавирус карантин
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Источник:
dynamo-dresden.de
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