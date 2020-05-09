Динамо из Бундеслиги 2 ушло на карантин. Клуб обьявил, что не поедет на матч с Ганновером

Официальный сайт "Динамо" из Дрездена сообщает, что клуб снова ушел на карантин.

При повторном тестировании на наличие коронавируса в игроков, в клубе появились два новых случая заражения.

Руководство динамовцев обьявило о 14-дневном карантине по указанию властей Саксонии.

17-го мая команда из Дрездена должна была сыграть с "Ганновером" в рамках второй Бундеслиги. Но "Динамо" уже сообщило, что не сможеть приехать на матч.