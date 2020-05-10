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У Коутиньо возникли осложнения после операции. Бразилец может не сыграть больше за Баварию
На восстановления у бразильца уйдет примерно шесть недель
Mundo Deportivo сообщает, что атакующий полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо может не сыграть больше в этом сезоне.
У бразильца возникли осложнения из-за травмы правого голеностопа. Филиппе продолжит восстанавливаться от повреждения в Мюнхене. Напомним, игрок перенес операцию 24-го апреля.
По информации источника, Коутиньо пропустит еще шесть-восемь недель. Бундеслига возобновится уже в следующую субботу, 16-го мая.
Бразильский полузащитник принадлежит каталонской "Барселоне" и этот сезон проводит в аренде в немецком клубе.