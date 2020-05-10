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У Коутиньо возникли осложнения после операции. Бразилец может не сыграть больше за Баварию

Германия
(1 голосов)

На восстановления у бразильца уйдет примерно шесть недель

У Коутиньо возникли осложнения после операции. Бразилец может не сыграть больше за Баварию
Новина українською

Mundo Deportivo сообщает, что атакующий полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо может не сыграть больше в этом сезоне.

У бразильца возникли осложнения из-за травмы правого голеностопа. Филиппе продолжит восстанавливаться от повреждения в Мюнхене. Напомним, игрок перенес операцию 24-го апреля.

По информации источника, Коутиньо пропустит еще шесть-восемь недель. Бундеслига возобновится уже в следующую субботу, 16-го мая.

Бразильский полузащитник принадлежит каталонской "Барселоне" и этот сезон проводит в аренде в немецком клубе.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
10.05.2020 в 21:17
Очередной продукт стекольного завода Барселона
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