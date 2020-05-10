У Коутиньо возникли осложнения после операции. Бразилец может не сыграть больше за Баварию

Mundo Deportivo сообщает, что атакующий полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо может не сыграть больше в этом сезоне.

У бразильца возникли осложнения из-за травмы правого голеностопа. Филиппе продолжит восстанавливаться от повреждения в Мюнхене. Напомним, игрок перенес операцию 24-го апреля.

По информации источника, Коутиньо пропустит еще шесть-восемь недель. Бундеслига возобновится уже в следующую субботу, 16-го мая.

Бразильский полузащитник принадлежит каталонской "Барселоне" и этот сезон проводит в аренде в немецком клубе.