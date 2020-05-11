Немецкая Бундеслига возвращается: готовы ли игроки и почему в такой спешке?

В субботу, 16 мая, взгляд всего спортивного мира будет прикован к немецкой Бундеслиге. После 61-дневного перерыва из-за коронавируса Чемпионат Германии снова порадует своими противостояниями. Это будет первая из элитных лиг Европы, которая возобновляет соревнования.

Спортивный директор "Айнтрахта" Франкфурт Фреди Бобич, для ESPN дал комментарии: "Все будут наблюдать за Бундеслигой, за игроками на поле и за его пределами. Надеемся, что все пройдет хорошо. В новой реальности пост карантина многие наши коллеги могут участвовать в контроле над соблюдением всех строгих норм, стать примером для других федераций и других видов спорта".

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высоко оценил решение DFL (Deutsche Fußball Liga) сыграть оставшуюся часть матчей лиги. Румменигге заявил: "Решение гарантирует, что спортивные вопросы будут решаться на поле, а не в кабинетах. Но есть еще неизвестные составляющие. Потребовались бесчисленные часы телефонных конференций и предложений от медицинских работников, чтобы довести Бундеслигу до этого этапа".

А канцлер Германии Ангела Меркель дала свое благословение о возобновлении чемпионата.

ESPN задает и отвечает на актуальные вопросы перед важной датой.

Будут ли игроки готовы к 16 мая?

Большинство клубов вернулись к тренировкам в начале апреля. Им требовалось разрешение от их местного руководства, и все они должны были придерживаться списка из 11 пунктов, составленного DFL. Им было сказано уважать социальное дистанцирование и свести к минимуму любое ненужное время на тренировочной площадке. Некоторые игроки тренировались в масках.

"Бавария" была одной из первых команд Бундеслиги, которая вернулись к тренировкам. Мюнхенцы тренировались в небольших группах из трех или четырех игроков, сосредоточившись на тренировках с соблюдением всех правил, сами занятия были бесконтактными. Мануэль Нойер и остальные вратари тренировались в отдельной группе, взаимодействуя с полевыми игроками только во время отработки ударов по воротам. Тренировки заканчиваются интенсивными спринтами. Игроки брали еду из дома, так как командное питание запрещено, а раздевалки ограничены для двух игроков одновременно.

У РБ "Лейпцига" у каждого игрока есть отдельная комната на базе, их тренировочная площадка разделена на секции, каждый обедал индивидуально. В "Байере" Леверкузен игроки были сгруппированы в зависимости от их роли в команде - например, те, кто играет на правом фланге в одной группе - и специальные манекены для имитации противников. "Хоффенхайм" , тем временем, сосредоточился на тактических установках для своих игроков, просматривая серии коротких видеороликов и уроков, проводимых с помощью планшетов. Они установили 360-градусный экран на тренировочной площадке для разбора тренировочного процесса.

Спортивный директор " Майнц 05 " Ровен Шредер считает, что эта необычная ситуация дала игрокам и тренерам возможность "вернуться к корням", снова понять, зачем они играют в футбол? Они приняли менталитет "уличного футбола", основанный на том, как побеждать противника в ситуациях один на один. Как справляться с психологическим воздействием, и вспоминать те дни в парке, когда вы играли в футбол в молодости. Чтобы воспроизвести атмосферу за закрытыми дверями, они тренировались на своей старой, полузаброшенной, но просторной площадке "Bruchwegstadion", которую они оставили в 2011 году.

"Вердер" находится в самом непростом положении, поскольку бременским местным властям потребовалось больше времени, чтобы подготовить соответствующее разрешение. Лишь на прошлой неделе им разрешили тренироваться в небольших группах. Главный тренер Флориан Кохфельдт сказал, что его клуб остается в "подвешенном состоянии" и надеется, что это не приведет к проблемам в будущем.

Конечно, командам потребуется время, чтобы набрать обороты. Тренер " Айнтрахта " Франкфурт Ади Хаттер предсказывает, что его команде потребуется 10-14 дней регулярных тренировок, прежде чем они будут готовы к соревнованиям, а некоторые игроки также обеспокоены тем, что спешка к возобновлению матчей может привести к травмам. В четверг 31-летний защитник " Юнион Берлин " Невен Суботич сказал, что возвращение к полной тренировке команды было странным. Высока вероятность травм.

Бобич соглашается, что травмы остаются одной из главных проблем. "Это короткий промежуток времени до первого матча, и у вас нет предсезонной подготовки или чего-то в этом роде. Итак, мы должны начать подготовку с нуля. Всем будет непросто. Игроки не напуганы, но с футбольной стороны это риск.

Почему Бундеслига возвращается в такой спешке?

"Шальке-04" предупредил об опасностях, угрожающих существованию турнира, если лига не вернется к июню. Футбол как вид спорта сталкивается с беспрецедентным финансовым бременем, так как не все клубы справляются с отсутствием доходов от матчей. По словам генерального директора Бундеслиги Кристиана Зайферта, 18 из 36 команд в двух верхних дивизиях Германии могли столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, если бы лига не вернулась в этом сезоне. Он сказал, что если соревнования будут отменены, они потеряют около 800 миллионов долларов (750 миллионов евро).

Ханс-Йоахим Ватцке, генеральный директор "Боруссии" Дортмунд , зловеще намекнул, что "Бундеслига больше никогда не будет существовать в ее нынешнем виде", если сезон будет отменен. Это перекликается с тем, что исполнительный комитет DFL заявил в апреле: "Мы не хотим, чтобы экономический кризис привел к деструктивным необратимым процессам, которые могли быть непоправимыми и радикально изменили облик немецкого профессионального футбола". И поэтому возвращение игр по телевидению, даже без зрителей, было выбрано в качестве приоритета. DFL 31 марта запустил программу "Оперативной спортивной медицины" и "Специальных игровых операций". К середине апреля DFL подготовил план на 51 страницу для того, как провести матчи за закрытыми дверями.

На фоне волны оптимизма, что правила карантина будут ослаблены, в конце апреля DFL обеспечил выплату платежа за права на ТВ от всех, кроме одного вещателя. Первый взнос из трех на 254 млн евро (274 млн долларов) был выплачен 2 мая и дал клубам финансовое передышку, а источники ESPN сообщили, что некоторые команды в двух лигах гарантировано получат этот доход от различных кредиторов. Все будет зависеть от завершения матчей сезона 2019/20.

Какие были самые большие опасения по поводу возобновления сезона?

В разгар глобальной пандемии возникают опасения, что игроки и сотрудники заразятся коронавирусом, а затем распространят болезнь. Именно здесь вступает в игру целевая группа DFL, в которой подробно рассматриваются социальное дистанцирование, гигиена и практические возможности ограничения контактов там, где это необходимо.

Были опасения, что DFL отвлечет внимание широкой общественности от тестирования игроков. Ведь необходимо провести около 25 000 тестов, которые понадобятся игрокам и персоналу Бундеслиги, чтобы закончить сезон. Оказалось, что у Германии достаточно возможностей для проведения тестирования, а в DFL заявили, что не будут ничего отнимать у национальной системы здравоохранения. Они сами оплатят все тесты.

Проходят ли игроки тестирование?

Футболисты и сотрудники клубов проходят тестирование дважды в неделю. Также игроков будут тестировать за день до матча, а затем в течение недели (если в неделю будет два матча, игроки будут тестироваться перед обоими матчами). Им дают двойные тесты – для носа и горла - чтобы предотвратить ошибочные результаты, и они сразу попадают в лабораторию ПЦР (тест полимеразной цепной реакции). Затем результаты выдаются главному врачу команды в 10 часов утра на следующий день. Команды также проходят тесты на антитела.

В "Байере" Леверкузен игроки получают каждое утро сообщение на свой телефон с пятью вопросами о том, как они себя чувствуют. В зависимости от ответов, они получают разрешение на тренировки, где по прибытии проверяется их температура.

В конце апреля и начале мая DFL провела 1724 испытания тестов в Бундеслиге и Второй Бундеслиге. 4 мая руководство объявило, что эти тесты дали 10 положительных результатов, три из которых были получены из Кельна. Клуб заявил, что все три случая оказались бессимптомными, и тренировки будут проходить в обычном режиме, хотя это вызвало спор на бельгийском телевидении, где такой метод подвергли сомнению, как и саму политику кельнского клуба.

Впрочем, затем все замечания были педантично учтены, в командах, где были выявлены положительные результаты тестов, карантин усилили, провели дополнительное тестирование.

А как насчет семей игроков?

План DFL устанавливает список рекомендаций и требований, которым должны следовать игроки, если они возвращаются домой между матчами.

В течение остальной части сезона любой член семьи игрока проходит добровольное тестирование. Игрокам не разрешается иметь физический контакт с соседями или публикой, они должны соблюдать правило шестиметрового социального дистанцирования, не допускаются посетители дома и им запрещено пользоваться общественным транспортом. Эти правила применяются ко всем, кто живет в доме футболиста.

Они также должны вести учет всех людей, с которыми контактируют, и если кто-то нарушает правила социального дистанцирования, игрокам рекомендуется возвращаться в карантин до тех пор, пока они не пройдут тестирование.