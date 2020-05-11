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Бавария продаст Хави Мартинеса в летнее трансферное окно

Германия
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Немецкий клуб больше не нуждается в услугах 31-летнего футболиста

Бавария продаст Хави Мартинеса в летнее трансферное окно
Новина українською

Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес с высокой долей вероятности сменит команду в ближайшее трансферное окно. Действующий чемпионы немецкой Бундеслиги больше не рассчитывают на 31-летнего футболиста, сообщает Sky Germany.

Мартинес выступает за "Баварию" с 2012 года. Ранее хавбек защищал цвета "Атлетика" из Бильбао и "Осасуны" из Памплоны. Контракт Хави с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 13 млн.

В нынешнем сезоне Мартинес помог "Баварии" в 12 матчах немецкой Бундеслиги и 6 встречах Лиги чемпионов. Испанец не записал в свой актив голов или результативных передач.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен)
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