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Основной защитник Вольфсбурга получил серьезную травму на тренировке

Германия
(1 голосов)

Потеря для волков

Основной защитник Вольфсбурга получил серьезную травму на тренировке
Новина українською

Основной защитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

Как сообщает официальный сайт клуба, во время двухсторонки Герхард столкнулся в борьбе за верховой мяч с одним из партнером. По предварительным информации у игрока перелом лицевой кости.

Более точные данные о характере травмы, как и сроках восстановления будут известны после медицинского обследования в клинике.

Отметим, что "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок в Германии закончился со счетом 2:1 в пользу "горняков". Ответный матч был перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что рестарт чемпионата Германии назначен на 16 мая. В этот день "Вольфсбург" сыграет на выезде с "Аугсбургом".

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В статье: Вольфсбург Янник Герхардт
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