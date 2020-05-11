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Основной защитник Вольфсбурга получил серьезную травму на тренировке
Потеря для волков
Основной защитник "Вольфсбурга" Янник Герхардт из-за травмы выбыл на неопределенный срок.
Как сообщает официальный сайт клуба, во время двухсторонки Герхард столкнулся в борьбе за верховой мяч с одним из партнером. По предварительным информации у игрока перелом лицевой кости.
Более точные данные о характере травмы, как и сроках восстановления будут известны после медицинского обследования в клинике.
Отметим, что "Вольфсбург" является соперником "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок в Германии закончился со счетом 2:1 в пользу "горняков". Ответный матч был перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что рестарт чемпионата Германии назначен на 16 мая. В этот день "Вольфсбург" сыграет на выезде с "Аугсбургом".
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