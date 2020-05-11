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Официально: Матчи кубка Германии вернутся 9-го июня

Германия
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Также известная дата финала

Официально: Матчи кубка Германии вернутся 9-го июня
UA-Футбол
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Немецкий футбол во всю готовится к своему возвращению. Помимо матчей регулярного чемпионата, была названа дата возобновления кубка Германии.

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Полуфинальные матчи пройдут 9-го и 10-го июня. В них зрители будут наблюдать за противостояниями "Бавария" - "Айнтрахт" и "Байер" - "Саарбрюккен".

Известна и дата финального матча - он должен состояться 4-го июля.

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В статье: Бавария (Мюнхен) кубок Германии Байер (Леверкузен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) коронавирус Саарбрюккен
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