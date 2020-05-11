Германия
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Официально: Матчи кубка Германии вернутся 9-го июня
Также известная дата финала
Немецкий футбол во всю готовится к своему возвращению. Помимо матчей регулярного чемпионата, была названа дата возобновления кубка Германии.
Полуфинальные матчи пройдут 9-го и 10-го июня. В них зрители будут наблюдать за противостояниями "Бавария" - "Айнтрахт" и "Байер" - "Саарбрюккен".
Известна и дата финального матча - он должен состояться 4-го июля.
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