Серьезный интерес грандов: Сразу три клуба заинтересованы в подписании Комана

Мюнхенская "Бавария" рискует потерять текущим летом Кингсли Комана. Об этом передает Sky Deutschland.

Сейчас за ним охотятся сразу три топ клуба Европы. Первые два - "Реал" и "Барселона". Каталонская команда и до этого внимательно следила за вингером.

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Но главный претендент на его трансфер - "Ман Сити". Француз может быть включен в сделку по переходу Лероя Сане. "Бавария" давно проявляет интерес.

В текущем сезоне Коман отыграл 24 матча и сделал 8 результативных действий - его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.