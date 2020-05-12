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Серьезный интерес грандов: Сразу три клуба заинтересованы в подписании Комана
Но последнее слово за немецким чемпионом
Мюнхенская "Бавария" рискует потерять текущим летом Кингсли Комана. Об этом передает Sky Deutschland.
Сейчас за ним охотятся сразу три топ клуба Европы. Первые два - "Реал" и "Барселона". Каталонская команда и до этого внимательно следила за вингером.
Но главный претендент на его трансфер - "Ман Сити". Француз может быть включен в сделку по переходу Лероя Сане. "Бавария" давно проявляет интерес.
В текущем сезоне Коман отыграл 24 матча и сделал 8 результативных действий - его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.