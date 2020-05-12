Бундеслига возвращается в условиях посткарантина: Как это будет выглядеть на практике?

Итак, в субботу, 16 мая, после 61-дневного перерыва из-за коронавируса футбольное элитное первенство Германии возвращается. Это будет первая из топ-лиг Европы, которая продолжит соревнования. В первой части этого материала прозвучали ответы на вопросы - готовы ли игроки, почему в такой спешке и какие опасения возвращения Бундеслиги?

Но есть еще много других практичных вопросов. ESPN отвечает на них перед важной датой.

Сколько официальных лиц будет на матчах?

Приблизительно 100 судей и помощников арбитров готовы к возвращению лиги. Если официальное тестирование на вирус даст положительный результат, будет назначен новый судья. Все судьи пройдут тестирование за день до матчей, и им будет предложено воздержаться от публичного общения. Фактически к арбитрам выдвигаются все те же требования, что и к игрокам.

Сколько человек будет на стадионах в день матча?

DFL подготовил "динамический кадровый план", в котором говорится, что максимум 322 человека допускаются на стадионы для обслуживания матчей Бундеслиги. Сюда входят игроки, тренеры, судьи, операторы, антидопинговые специалисты, стюарды, охрана, обслуживающий персонал и "болбойи". Всем им проверят температуру по прибытии. Любой из зоны риска будет отправлен домой.

В играх Бундеслиги DFL разделил этих 322-х сотрудников на три зоны. 98 человек имеют доступ к полю - 22 игрока, три фотографа, четыре мальчика, которые подают мяч, четыре сотрудника службы безопасности, пять арбитров, 15 технических специалистов VAR, три сотрудника для поддержки чистоты, четыре медицинских сотрудника. Плюс игроки на замене и тренерский состав.

На трибунах разрешено дополнительно 115 человек - 10 сотрудников службы безопасности, четыре медицинских сотрудника, семь представителей лиги, два сотрудника по борьбе с допингом, пять операторов стадиона, восемь сотрудников команды, восемь из команды хозяев поля, четыре из делегации выездной команды, пять сотрудников для поддержки чистоты, два пожарных, четыре полицейских, 10 представителей СМИ, 23 телекомпании, четыре аналитика и 19 техников VAR/TV. За пределами вблизи стадиона разрешено присутствовать 109 людям - 50 охранников, 14 телевизионщиков, 37 техников VAR/TV и восемь наземных сотрудников.

Как это будет выглядеть в день матча?

Если матч запланирован на 15:30, подготовка начинается в 8 утра, когда на стадион прибывают восемь специалистов по газону, чтобы позаботиться о поле. Два часа спустя приедут 90 человек, необходимые для работы VAR, спутниковых каналов и телевизионных трансляций. В эти ранние часы 32 охранника следят за тем, чтобы никто не входил на стадион без разрешения. В полдень, среди прочих, прибывают полицейские, медработники, пожарные и первые сотрудники команд.

За три с половиной часа до начала матча должно присутствовать уже 226 человек. Игроки и тренеры готовятся к отъезду из отеля или тренировочного комплекса. Ожидается, что они прибудут на стадион за 90 минут до начала. Игроки едут в нескольких автобусах или микроавтобусах, которые были продезинфицированы заранее. Игроки и персонал должны находиться примерно в пяти футах друг от друга и носить маски при дороге до стадиона. В домашних играх футболистам разрешено использовать свои машины для приезда на стадион, хотя совместное использование автомобилей запрещено.

Как только игроки прибудут на стадион, им рекомендуется придерживаться дистанции друг от друга, не разрешены массовые подъемы в лифте и общественное питание. Станции для дезинфекции рук находятся в каждой комнате, используемой на стадионе.

Сначала переодеваются игроки основы, и за ними следуют резервные игроки, которые потом заходят в раздевалку. Если площадь раздевалки небольшая (например, в "Veltins-Arena Schalke"), то клубы должны индивидуально организовать этот процесс. В целом, DFL советует использовать как можно больше доступных комнат для подготовки к матчу. Игроки должны проводить в раздевалке только 30-40 минут, и в течение этого времени они должны оставаться на расстоянии не менее пяти футов друг от друга и носить маски на лицах.

Официальные представители матча получат доступ к общей раздевалке, но должны соблюдать правила гигиены и дистанцирования. Им также разрешено добираться на стадион в день игры.

Инвентарь, такой как мячи и обувь, будут проверены четвертым арбитром у дверей раздевалок. Мячи дезинфицируются до и во время матча, в то время как на матч допускаются не более четырех "болбойев"; всем должно быть не менее 16 лет. Их попросят как можно чаще дезинфицировать руки.

Как только игроки покинут свои раздевалки, они должны пройти в туннеле, опять же соблюдая дистанцию. Пустые раздевалки дезинфицируются.

Любые церемонии перед матчем будут сведены к минимуму, между командами не будет обмена талисманами и рукопожатий. Не будет никаких командных снимков, потому что игрокам не разрешается собираться вместе до начала матча.

Резервные игроки должны сесть так, чтобы было одно или два пустых места между ними. Если скамейки слишком малы, чтобы разместить их всех и тренерский штаб, клубы могут использовать сидения на трибунах для обеспечения безопасного расстояния. Помимо игроков и тренеров к скамейке запасных может подходить только четвертый чиновник и медицинский персонал. Ребята, которые подают мячи, сотрудники службы безопасности и телеоператоры могут находиться на безопасном расстоянии к скамейке запасных. Игроки будут использовать индивидуальные одноразовые бутылки.

План для группы доступа на стадион заканчивается решительным посланием: "Общественное мнение о профессиональном футболе, командах и игроках в сложившейся ситуации становится как никогда важным. Мы настоятельно призываем к образцовому поведению в отношении мер гигиены и дистанцирования за пределами поля".

Как будет выглядеть игра за закрытыми дверями, когда команды выйдут на поле?

DFL побеспокоился о матчах, проводимых на пустых трибунах. "Игры без зрителей - это не то, что мы хотим, но на данный момент единственное, что кажется возможным", - заяви представители Бундеслиги. Клубы уже придумали новые способы борьбы с пустыми трибунами. "Боруссия" Менхенгладбах предлагает болельщикам возможность приобрести картонные вырезы для себя, чтобы заполнить места на стадионе (они стоят примерно $ 20). Вырученные средства пойдут в местные благотворительные организации.

"Айнтрахт" в этом сезоне уже дважды играл за закрытыми дверями в Лиге Европы. Представители франкфуртского клуба сказали, что это "не очень приятный опыт", и нужно время, чтобы привыкнуть к "совершенно другой атмосфере на стадионе".

Болельщикам также разрешается отправлять баннеры в свой клуб за день до матча. Затем клуб размещает эти баннеры на стадионе в день матча. Но клубам предлагается воздержаться от установки какой-либо звуковой системы, которая могла бы создать искусственный шум толпы во время игры.

Будут ли игроки, тренеры и судьи носить маски во время самой игры?

Федеральное министерство труда и социальных дел Германии несколько недель назад подготовило документ, в котором обсуждались возможности для игроков носить маски в течение всего матча. Но это было сочтено нецелесообразным, поскольку им нужно свободно дышать во время игры. То же самое касается судей и их двух помощников.

Тренеры, однако, должны носить маски, хотя им разрешено опускать их, чтобы выкрикивать подсказки, если они держатся на безопасном расстоянии от других одноклубников. Четвертый арбитр также должен носить маску. То же самое относится ко всем тренерам и игрокам на скамейке запасных, если они не могут поддерживать требуемую социальную дистанцию. Три сотрудника VAR в каждой игре будут носить маски.

Смогут ли игроки праздновать голы? Меняться футболками?

Эти особенности еще обсуждаются, но Бундеслига заявила клубам, что игрокам не разрешается праздновать голы всем вместе, обмениваться рукопожатиями или обниматься. "Короткий контакт локтем или ногой разрешен. Игроки очень креативны - я с радостью посмотрю, что произойдет, если кто-то забьет", - говорит представитель "Боруссии" Дортмунд. Игроков также просят не плеваться на поле.

Судьи должны напоминать игрокам о правилах, если они считают, что правила нарушены. В определенных обстоятельствах судьи могут использовать подсказки на свое усмотрение. Если игроки окажутся слишком близко к нему, он будет напоминать им, чтобы они держали дистанцию. Арбитр также не будет предупреждать тренера, если он снимет маску, чтобы что-то кричать игрокам на поле, пока они сохраняют социальную дистанцию.

Что будет происходить после матча?

Игрокам настоятельно рекомендуется принимать душ дома или в отеле. Также ожидается, что они будут стирать свой собственный комплект формы и бутсы. Игроки не будут давать никаких интервью в микс-зоне. Вместо обычной пресс-конференции мы увидим видео конференцию. Примерно через 90 минут после финального свистка большинство игроков уже покинут стадион и вернутся в отель. Только четыре игрока останутся на стадионе, если их выберут для случайного тестирования на допинг.

Был ли карантин для игроков до начала сезона?

Сначала правительство Германии рассматривало возможность введения обязательного 14-дневного карантинного периода для команд до начала Бундеслиги. Но затем этот срок был сокращен до одной недели. Команды находятся в тренировочном лагере на изоляции с 8 мая, где регулярно проходят тестирование.

Для "Боруссии" Менхенгладбах это означает, что они фактически закрыты в отеле "Borussia-8-Grad", который расположен рядом с их площадкой. А вот "Бавария" тренируется вдали от своего современного штаба "Sabener Strausse HQ", но предусмотрена специальная программа транспортировки команды.

"РБ Лейпциг" остается на своей тренировочной площадке, где у игроков есть комнаты площадью 18 квадратных метров с телевизорами и доступом в Интернет. "Юнион Берлин" на базе под Ганновером, чтобы избежать ухода игроков из отеля. "Герта" Берлин находится в обычном командном отеле в центре столицы и отправится на тренировочную площадку рядом с "Olympiastadion". "Боруссия" Дортмунд использует свой обычный командный отель за пределами города.

Для всех команд разработан особый алгоритм доставки команды на тренировку. А вот как будет с матчами, мы уже увидим непосредственно на этих выходных.

Что произойдет, если у игроков будет выявлен положительный тест на коронавирус?

Официальный протокол от DFL гласит: "В случае положительных результатов тестов решение о мерах, которые должны быть приняты, принимается местными органами здравоохранения". Клубы тщательно использовали 14-дневный карантинный период для игроков и сотрудников, которые должны принести результат и позволить завершить чемпионат.

Основное внимание уделяется минимизации распространения вируса, и клубы будут обращаться к своим местным властям за рекомендациями, если игроки или сотрудники столкнутся с кем-то, кто заболеет на COVID-19. Если человек находился в непосредственном контакте с инфицированным более 15 минут, они относятся к 1-й категории и имеют высокий риск заражения. Люди "второй категории" - это люди с низким уровнем риска, которые не имели прямого или косвенного контакта более 15 минут с инфицированным человеком.

В случае положительного теста врач команды информирует местный орган здравоохранения и DFL, а также изолирует игрока. Если у игрока проявляются симптомы, его тестируют дома или на специальной тестовой станции. Если у игрока начинают проявляться симптомы до тестирования, в протоколах указывается, что он должен сообщить об этом врачу команды и самостоятельно изолировать себя. Им говорят также избегать изнурительных физических нагрузок. Если они не имеют симптомов, но все еще дают положительный результат, они свяжутся с врачом команды, чтобы узнать, может ли они продолжать заниматься самостоятельно.

Тем временем клуб просят не выпускать никаких официальных сообщений, и DFL посоветовал работать с достаточно большим количеством игроков - включая игроков академии - чтобы свести к минимуму возможность заразиться.

Генеральный директор DFL Зайферт заявил, что Бундеслига "находится на условно-досрочном освобождении", и многие с ним соглашаются. Ведь опыт Бундеслиги могут со временем перенять по всему миру.