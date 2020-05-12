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Экс-вратарь Германии не считает коронавирус серьезной проблемой и поддерживает возобновления Бундеслиги

Германия
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Йенс сам переболел COVID-19

Экс-вратарь Германии не считает коронавирус серьезной проблемой и поддерживает возобновления Бундеслиги
UA-Футбол
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Экс-вратарь сборной Германии, который недавно вылечился от коронавируса, поддерживает возобновление Бундеслиги.

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"У нас много людей, которые переболели коронавирусом, большинство из них даже не имели симптомов. Я считаю, что для молодых людей с сильным иммунитетом - коронавирус не самая страшная проблема.

Главная причина карантина - это надежда на то, что будет найдена вакцина или лекарство. Но есть только надежда. Не получится закрыть все. Нам нужно продолжать работать и жить в условиях коронавируса", - цитирует Йенса Goal.

Отметим, что Бундеслига будет сыграна уже на этих выходных.

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В статье: Йенс Леманн Бундеслига коронавирус
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