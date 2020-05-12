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Экс-вратарь сборной Германии не считает коронавирус серьезной проблемой для игроков
Йенс сам переболел COVID-19
Экс-вратарь сборной Германии Йенс Леманн, который недавно вылечился от коронавируса, поддерживает возобновление Бундеслиги.
"У нас много людей, которые переболели коронавирусом, большинство из них даже не имели симптомов. Я считаю, что для молодых людей с сильным иммунитетом - коронавирус не самая страшная проблема.
Главная причина карантина - это надежда на то, что будет найдена вакцина или лекарство. Но есть только надежда. Не получится закрыть все. Нам нужно продолжать работать и жить в условиях коронавируса", - цитирует Йенса Goal.
Отметим, что Бундеслига будет сыграна уже на этих выходных.