Экс-вратарь сборной Германии не считает коронавирус серьезной проблемой для игроков

Экс-вратарь сборной Германии Йенс Леманн, который недавно вылечился от коронавируса, поддерживает возобновление Бундеслиги.

"У нас много людей, которые переболели коронавирусом, большинство из них даже не имели симптомов. Я считаю, что для молодых людей с сильным иммунитетом - коронавирус не самая страшная проблема.

Главная причина карантина - это надежда на то, что будет найдена вакцина или лекарство. Но есть только надежда. Не получится закрыть все. Нам нужно продолжать работать и жить в условиях коронавируса", - цитирует Йенса Goal.

Отметим, что Бундеслига будет сыграна уже на этих выходных.