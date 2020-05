Чемпионат Германии. За кого болеть?

Пока не возобновятся топ-лиги Англии, Испании и Италии, и, при всех его недостатках, милый нашему сердцу чемпионат Украины, мы можем посвятить все наше футбольное телевнимание Бундеслиге.

Можно смотреть футбол, не испытывая симпатию к какому-либо клубу, но все же легче эмоционально вовлечься в игру, если поддерживаешь определенную команду. Бундеслига привлекательна своим разнообразием. При выборе симпатий можно опираться не только на результаты, но и на стиль игры команды, ее идеологию или даже образ жизни города, в котором она играет.

Ниже – краткий гид по 18 клубам Бундеслиги. До возобновления чемпионата осталось всего три дня.

1. “Бавария” (55 очков, разница 73-26)

Год основания: 1900

Количество членов клуба: 293000

Лучший бомбардир: Левандовски (25)

На кого смотреть: Левандовски, Дэвис, Мюллер, Тиаго

Стиль игры: Абсолютное доминирование, тотальное превосходство над соперником во всех компонентах

Почему они: Любой результат, если не победа – это катастрофа. Неубедительная победа – это очень плохо. В “Баварии” максимализм является синонимом реализма. Победы в чемпионате мало, желательно еще регулярно доходить до поздних стадий плей-офф Лиги чемпионов. Нико Ковач был уволен спустя несколько месяцев после золотого дубля. Что уж тут говорить. Даже коронавирус “Баварии” не помеха. Пока другие клубы ищут способы сократить расходы, “Бавария” на улучшенных условиях переподписывает своих лидеров и продолжает торговаться с “Манчестер Сити” по Лерою Сане. Если хотите болеть за самую сильную, самую богатую и самую популярную команду Германии, выбор очевиден.

2. “Боруссия” Дортмунд (51 очко, разница 68-33)

Год основания: 1909

Количество членов клуба: 154000

Лучший бомбардир: Санчо (14)

На кого смотреть: Холанд, Санчо, Брандт

Стиль игры: В хороший день – творчество, фантазия, изобретательность. В плохой – трусливость, слабохарактерность. Часто хороший день сменяется плохим в течении 90 минут

Почему они: “Желтая Стена”, огромная стоячая трибуна за южными воротами “Вестфаленштадиона”, – один из символов Бундеслиги. “Боруссия” остается единственной командой, ни разу не проигравшей дома, и любопытно, насколько пустые трибуны повлияют на результаты и качество игры BVB. Просмотр матча “Боруссии” часто вызывает эстетическое удовольствие, но ее новые болельщики должны знать, что от восторга к унынию – один шаг.

3. “РБ Лейпциг” (50 очков, разница 62-26)

Год основания: 2009

Количество членов клуба: 750

Лучший бомбардир: Вернер (21)

На кого смотреть: Вернер, Нкунку, Упамекано

Стиль игры: Впечатляющая тактическая гибкость и разносторонность

Почему они: “Клуб, которому безразличны традиции”. В Германии не любят “Лейпциг” за его редбулловсую платформу, однако работа 32-летнего Юлиана Нагельсманна не может не восхищать. Тимо Вернер навязал Левандовски борьбу за звание лучшего бомбардира, французский талант Кристофер Нкунку может отдавать четыре ассиста в одном матче, а австрийская парочка хавбеков Лаймер - Забитцер заставляет переживать за сборную Украины на Евро. Долгое время “Лейпциг” казался единственным конкурентом “Баварии”, но немного сдал во втором круге.

4. “Боруссия” Менхенгладбах (49 очков, разница 49-30)

Год основания: 1900

Количество членов клуба: 90350

Лучший бомбардир: Плеа (8)

На кого смотреть: Тюрам, Закария, Зоммер

Стиль игры: Экстремальный прессинг, вертикальные атаки, физическая мощь

Почему они: Гладбах провел несколько туров на первом месте, заставив болельщиков вспомнить о славных 70-х, когда “Боруссия” М была лучшим клубом Германии. Экс-тренер “Зальцбурга” Марко Розе прививает команде яркий, но очень энергозатратный стиль, и не всегда “жеребцы” могут провести весь матч “на свежих ногах”. Также болельщики “Боруссии” придумали одну из самых ярких акций коронавирусного футбола. За 19 евро каждый может разместить на стадионе свой портрет в натуральный рост.

What would you do to support your team during the #coronavirus crisis?@borussia_en fans want to make sure that if the Bundesliga resumes behind closed doors, their club will still have a crowd.#BMG pic.twitter.com/4IaOlJmVbE — DW Sports (@dw_sports) April 30, 2020

5. “Байер” Леверкузен (47 очков, разница 45-30)

Год основания: 1904

Количество членов клуба: 27462

Лучший бомбардир: Фолланд (9)

На кого смотреть: Хавертц, Диаби, Тапсоба

Стиль игры: Владение, владение, владение, передачи, передачи, передачи

Почему они: Петер Бос после суицидального полугодия в “Боруссии” Дортмунд внес некоторые изменения в свою игровую философию. “Байер” много владеет мячом, но часто действует осторожно. Леверкузен – это настоящая россыпь талантов, в центре которой стомиллионный Кай Хавертц.

6. “Шальке” (37 очков, разница 33-36)

Год основания: 1904

Количество членов клуба: 155000

Лучший бомбардир: Сердар (7)

На кого смотреть: Арит

Стиль игры: Хронические проблемы с нападающими. Бывают проблески хорошей организации и дисциплины

Почему они: Единственная команда в Германии, имеющая аналогичное украинскому клубу прозвище – “горняки”. После провального прошлого сезона у “Шальке” сменилось руководство и тренер, и Дэвиду Вагнеру, от которого ничего не ожидали, даже удавалось удерживать “кнаппен” в первой четверке. Однако после зимней паузы наступил кризис. Перед остановкой чемпионата “Шальке” не мог выиграть в семи подряд матчах и забил всего два гола.

7. “Вольфсбург” (36 очков, разница 34-30)

Год основания: 1945

Количество членов клуба: 21500

Лучший бомбардир: Вегорст (11)

На кого смотреть: Вегорст

Стиль игры: Расчетливость. Без ярких красок и фейерверков

Почему они: Еще совсем недавно “Вольфсбург” вместе с Кевином де Брюйне занимал второе место в Бундеслиге, а затем играл в 1/4 Лиги чемпионов. Но из-за “дизельгейта” финансирование команды было сокращено, и “Вольфсбург” превратился в скучного середняка.

8. “Фрайбург” (36 очков, разница 34-35)

Год основания: 1904

Количество членов клуба: 22000

Лучший бомбардир: Петерсен (8)

На кого смотреть: Кох

Стиль игры: Прекрасно обученная тренером-рекордсменом команда, желающая из года в год тихо заканчивать чемпионат в середине таблицы

Почему они: “Фрайбург” – скромная команда, но эта скромность очаровывает. Этот клуб, в котором царит редкая для сегодняшнего футбола атмосфера взаимного доверия и преданности. Кристиан Штрайх управляет первой командой уже больше восьми лет и является одним из самых неординарных тренеров Бундеслиги.

Freiburg coach Christian Streich is a different breed in so many ways.



Here's a thread of moments in which he proved he's quite simply one of the most incredible people in world football.



(1/Endless tbh) pic.twitter.com/yxsnRACG9J — Felix Tamsut (@ftamsut) April 11, 2019

9. “Хоффенхайм” (35 очков, разница 35-43)

Год основания: 1899

Количество членов клуба: 10425

Лучший бомбардир: Крамарич (7)

На кого смотреть: Гайгер

Стиль игры: Поиск новой идентичности после ухода Юлиана Нагельсманна

Почему они: Основатель SAP Дитмар Хопп настолько любил свой местный сельский клуб, что не пожалел около 300 млн евро на то, чтобы сделать из него солидную команду высшего дивизиона. Именно 80-летний Хопп стал причиной одного из самых громких скандалов Бундеслиги 19/20.

10. “Кельн” (32 очка, разница 39-45)

Год основания: 1948

Количество членов клуба: 101165

Лучший бомбардир: Кордоба (10)

На кого смотреть: Кордоба

Стиль игры: Карнавал

Почему они: Каждым летом тысячи болельщиков “Кельна” собираются у грандиозного Кельнского собора и вымаливают для своего любимого “effzeh” (то есть ФК) удачный сезон. Быть болельщиком “Кельна”, напиваться в странных костюмах во время карнавала и воспринимать свою жизнь как хаотический беспорядок дано не каждому, но если вы уловите эту волну, вас она уже не сбросит. “Кельн” начинал сезон 19/20 в зоне вылета, но смог прибавить после назначения Маркуса Гиздоля и теперь мечтает о еврокубках.

11. “Унион” Берлин (30 очков, разница 32-41)

Год основания: 1966

Количество членов клуба: 34681

Лучший бомбардир: Андерссон (11)

На кого смотреть: Андерссон

Стиль игры: Дисциплинированность, прямолинейность, навесы, стандарты

Почему они: Абсолютному дебютанту лиги, “единственному клубу в элите из Восточной Германии” пророчили вылет, но он превосходит все ожидания. Как и “Боруссия” Д, “Унион” лучше играет в домашних матчах, вдохновляясь энергией стадиона “Ан дер Альтен Ферстерай”, состоящего на 80% из стоячих трибун. “Унион” – самый альтернативный клуб Бундеслиги. Болеть за него становится модно.

12. “Айнтрахт” Франкфурт (28 очков, разница 38-41)

Год основания: 1899

Количество членов клуба: 88100

Лучший бомбардир: Пасиенсия (7)

На кого смотреть: Костич

Стиль игры: Перепады в мотивации. Фантастические перформансы (“Бавария” 5:1, “Байер” 3:0) сменяются безвольными поражениями аутсайдерам

Почему они: В “Айнтрахт” очень легко влюбиться. Едва ли не лучшие в Европе болельщики, виртуоз Костич на левом фланге, очаровательный оболтус Хинтереггер в центре защиты, президент клуба, покупающий фанам пиво на выезде в Эстонии. Франкфурт очень тяжело пережил продажу ударной троицы Йович - Аллер - Ребич и проводит посредственный сезон, бросаясь в крайности – от экстаза до апатии.

13. “Герта” (28 очков, разница 32-48)

Год основания: 1892

Количество членов клуба: 36900

Лучший бомбардир: Лукебакио (5)

На кого смотреть: Пентек, Кунья

Стиль игры: При Юргене Клинсманне “Герта” показывала скучнейший футбол в лиге. Лаббадиа пришел в команду во время коронавирусной паузы

Почему они: На днях “Герта” назначила в наблюдательный совет Йенса Леманна, предлагавшего в эпоху пандемии рассаживать на 70-тысячном стадионе 20000 болельщиков. Ушедший с позором Юрген Клинсманн называл “Герту” “самым захватывающим футбольным проектом в Европе”. Саломон Калу, нарушая правила гигиены, снимает видео из раздевалки. Из “Герты” намерены построить Big City Club, но пока это ФК “Скандал”.

14. “Аугсбург” (27 очков, разница 36-52)

Год основания: 1907

Количество членов клуба: 17377

Лучший бомбардир: Нидерлехнер (11)

На кого смотреть: Нидерлехнер

Стиль игры: Надежда на лучшего бомбардира команды

Почему: Именно “Аугсбургу” Эрлинг Холанд забил дебютный гол в Бундеслиге. Если хотите поддерживать баварцев, но “Бавария”, “Мюнхен 1860” и “Нюрнберг” вас не устраивают, остается только “Аугсбург”.

15. “Майнц” (26 очков, разница 34-53)

Год основания: 1905

Количество членов клуба: 14200

Лучший бомбардир: Квайсон (12)

На кого смотреть: Квайсон

Стиль игры: Ахим Байерлорцер возглавил команду в ноябре, но пока не сумел создать нечто внятное

Почему они: Родной клуб Клоппа и Тухеля летом устроил кадровую встряску, но ни Сандро Шварцу, ни Ахиму Байерлорцеру не удается добиться стабильности от еще одной кроме “Кельна” карнавальной команды.

16. “Фортуна” (22 очка, разница 27-50)

Год основания: 1895

Количество членов клуба: 25247

Лучший бомбардир: Хеннингс (11)

На кого смотреть: Хеннингс

Стиль игры: Характерная невыразительность команды, борющейся за выживание

Почему они: Экстравагантный спортдир “Фортуны” Лутц Пфанненштиль принял смелое решение уволить кумира местной публики Фридхельма Функеля и назначить вместо него Уве Реслера, вместе с “Мальме” выбившего “Динамо” из Лиги Европы. Болельщики не простили это Пфанненштилю и засыпали соцсети его семьи гневными оскорблениями. “Фортуна” – это для толстокожих.

There's hardly any love between Fortuna Düsseldorf and Borussia Mönchengladbach fans....



...or is there? ???? pic.twitter.com/JchLUpa6rw — DW Sports (@dw_sports) February 17, 2020

17. “Вердер” Бремен (18 очков, разница 27-55)

Год основания: 1899

Количество членов клуба: 39500

Лучший бомбардир: Рашица (7)

На кого смотреть: Рашица

Стиль игры: Хроническая неуверенность в себе, и как результат – полный хаос и взаимное непонимание

Почему они: “Вердеру” вполне реально угрожает первый с 1980 года вылет в Бундеслигу 2. После неплохого прошлого сезона 37-летний Кофельдт получил долгосрочный контракт, а руководство размечталось о еврокубках. Однако хроническая эпидемия травм и проваленная кадровая политика привели к борьбе за выживание. Выбор нынешнего “Вердера” для симпатий – смелый шаг. Вам будут сочувствовать.

18. “Падерборн” (16 очков, разница 30-54)

Год основания: 1907

Количество членов клуба: 5338

Лучший бомбардир: Мамба (5)

На кого смотреть: –

Стиль игры: Идеализм, и некоторая наивность. Смелая игра с любым соперником, несмотря на самый слабый состав в лиге

Почему они: Два раза по 2:3 с “Баварией, 3:3 с Дортмундом – для “Падерборна” нет авторитетов. Это самая бедная и самая слабая команда лиги. Скорее всего “Падерборн” вылетит, но хотя бы сделает это красиво.