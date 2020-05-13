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"Впервые вижу, чтобы игрок делал подобные заявления". Румменигге – про отказ Вернера перейти в Баварию
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Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал высказывания форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера о "немецкой машине". В начале мая 24-летний нападающий признался, что трансферу в "Баварию" предпочтет переход в иностранный чемпионат.
"Меня, вообще, непросто удивить, но я никогда не видел, чтобы игрок делал подобные публичные заявления в ответ на слухи", – отметил Румменигге в интервью Sport Bild.
Основным претендентом на Вернера является "Ливерпуль". Также на него претендуют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".