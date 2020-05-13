Экс-форвард Баварии: Коутиньо не хватает уверенности, из-за этого он совершает ошибки

Джоване Элбер, который в свое время защищал цвета "Баварии", рассказал о проблемах Филиппе Коутиньо в мюнхенской команде.

"Все надеялись увидеть того Коутиньо, который когда-то играл в "Ливерпуле". Однако после неудачного периода в "Барселоне" его карьера пошла не очень хорошо.

Я думаю, что он футболист, которому не хватает уверенности. Из-за этого он часто совершает ошибки. Ему нужно стать немного агрессивнее, он отличный футболист", - цитирует Элбера AS.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Коутиньо может уже не сыграть за "Баварию".