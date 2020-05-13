Байер отпустит Хавертца только за 100 миллионов евро

Кай Хавертц достаточно давно показывает футбол очень высокого уровня. Игроком немецкой сборной давно интересуются топ клубы.

Читайте также Кай Хаверц изъявил желание перейти в Баварию

Однако, по данным BILD, потенциальным покупателям придется серьезно потратиться ради его трансфера. "Фармацевты" не отпустят полузащитника дешевле, чем за 100 миллионов евро.

Сумма превышает цену, которую выставил на Хавертца Тransfermarkt - портал оценивает его в 81 миллион евро.