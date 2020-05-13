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Байер отпустит Хавертца только за 100 миллионов евро

Германия
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Вряд ли кто-то в кризис заплатит такую сумму

Байер отпустит Хавертца только за 100 миллионов евро
UA-Футбол
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Кай Хавертц достаточно давно показывает футбол очень высокого уровня. Игроком немецкой сборной давно интересуются топ клубы.

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Однако, по данным BILD, потенциальным покупателям придется серьезно потратиться ради его трансфера. "Фармацевты" не отпустят полузащитника дешевле, чем за 100 миллионов евро.

Сумма превышает цену, которую выставил на Хавертца Тransfermarkt - портал оценивает его в 81 миллион евро.

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В статье: Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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