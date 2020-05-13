Германия
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Байер отпустит Хавертца только за 100 миллионов евро
Вряд ли кто-то в кризис заплатит такую сумму
Кай Хавертц достаточно давно показывает футбол очень высокого уровня. Игроком немецкой сборной давно интересуются топ клубы.
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Однако, по данным BILD, потенциальным покупателям придется серьезно потратиться ради его трансфера. "Фармацевты" не отпустят полузащитника дешевле, чем за 100 миллионов евро.
Сумма превышает цену, которую выставил на Хавертца Тransfermarkt - портал оценивает его в 81 миллион евро.
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