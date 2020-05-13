Левандовски одобряет вероятный трансфер Сане в Баварию

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски был бы не против, если бы Лерой Сане подписал контракт с его командой.

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"Существует очень много слухов, которые мне тяжело комментировать. Могу сказать, что он отличный футболист, который сумел бы сыграться с игроками нашего клуба.

Это касается, как матчей чемпионата, так и еврокубков. Мы видели на что он способен. Он мог бы помочь "Баварии" выйти на новый уровень", - цитирует польского игрока Goal.

Ранее о подписании вингера высказался экс-тренер "Баварии".