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Левандовски одобряет вероятный трансфер Сане в Баварию

Германия
(1 голосов)

Вероятность перехода действительно велика

Левандовски одобряет вероятный трансфер Сане в Баварию
UA-Футбол
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Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски был бы не против, если бы Лерой Сане подписал контракт с его командой.

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"Существует очень много слухов, которые мне тяжело комментировать. Могу сказать, что он отличный футболист, который сумел бы сыграться с игроками нашего клуба.

Это касается, как матчей чемпионата, так и еврокубков. Мы видели на что он способен. Он мог бы помочь "Баварии" выйти на новый уровень", - цитирует польского игрока Goal.

Ранее о подписании вингера высказался экс-тренер "Баварии".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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