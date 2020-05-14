  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "В Баварии нужно уметь выживать". Баллак прокомментировал будущее молодого таланта Байера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"В Баварии нужно уметь выживать". Баллак прокомментировал будущее молодого таланта Байера

Германия
(1 голосов)

Немец знает, о чем говорит

"В Баварии нужно уметь выживать". Баллак прокомментировал будущее молодого таланта Байера
Новина українською

Бывший полузащитник "Байера" и "Челси" Михаэль Баллак посоветовал хавбеку "фармацевтов" Каю Хавертцу задержаться в команде, несмотря на интересе топ-клубов. Цитирует Баллака Sportbild.

Читайте такжеАтакующий хавбек Зари выделил трех игроков Байера и опустил стоимость Кая Хавертца

"Игроки такого класса везде пользуются спросом, но в "Байере" он в хороших руках. Условия в этом клубе идеально подходят для молодых сильных игроков и их дальнейшего развития. "Байер" играет в привлекательный футбол, в клубе очень хорошие условия для тренировок".

"Здесь спокойная обстановка, игрок может допускать ошибки и при этом не бояться критики. Это не везде есть, поэтому, нужно ценить текущие условия. Конечно, такой игрок, как Хаверц, должен играть в Лиге чемпионов, поэтому "Байеру" важно попасть туда".

"Переезд Кая в Мюнхен? Если футболист переходит в "Баварию", то должен быть готовым к такому вызову, нужно уметь выживать в сложной среде мюнхенцев".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаэль Баллак Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportbild

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...