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"В Баварии нужно уметь выживать". Баллак прокомментировал будущее молодого таланта Байера
Немец знает, о чем говорит
Бывший полузащитник "Байера" и "Челси" Михаэль Баллак посоветовал хавбеку "фармацевтов" Каю Хавертцу задержаться в команде, несмотря на интересе топ-клубов. Цитирует Баллака Sportbild.
"Игроки такого класса везде пользуются спросом, но в "Байере" он в хороших руках. Условия в этом клубе идеально подходят для молодых сильных игроков и их дальнейшего развития. "Байер" играет в привлекательный футбол, в клубе очень хорошие условия для тренировок".
"Здесь спокойная обстановка, игрок может допускать ошибки и при этом не бояться критики. Это не везде есть, поэтому, нужно ценить текущие условия. Конечно, такой игрок, как Хаверц, должен играть в Лиге чемпионов, поэтому "Байеру" важно попасть туда".
"Переезд Кая в Мюнхен? Если футболист переходит в "Баварию", то должен быть готовым к такому вызову, нужно уметь выживать в сложной среде мюнхенцев".