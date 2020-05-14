Боруссия Дортмунд - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 26-й тур

16 мая. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Шальке”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Бундеслига стартует с самого принципиального матча в немецком футболе. “Мать всех дерби” – так иногда в Германии называют противостояние “Боруссии” Дортмунд и “Шальке”. В истории рурского дерби было немало эпических матчей, вспомнить хотя бы победу “Шальке” в Дортмунде 4:2 в прошлом чемпионате, или когда команда Коноплянки отыграла четыре мяча у коллектива Ярмоленко. Бывают и разочаровывающие матчи, как в первом круге нынешнего сезона, когда на “Фельтинс-Арене” была зафиксирована ничья 0:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Каким будет футбол после 66-дневной паузы? Это, наверное, самый интригующий вопрос перед субботними матчами Бундеслиги. Команды могли проводить бесконтактные индивидуальные тренировки начиная с апреля, но на общекомандные занятия было только полторы недели. Вполне возможно, футбол на первых порах более простым, прямолинейным, физическим. Для такой команды как “Боруссия”, у которой в составе много техничных футболистов, это может быть недостатком, а для дисциплинированных команд, вроде “Шальке” – плюсом.

Когда чемпионат прервался в середине марта, “Шальке” был одной из худших команд в чемпионате. Команда Дэвида Вагнера не побеждала два месяца, и в последних семи матчах забила всего два гола. Дортмунд наоборот – до перерыва был в отличной форме, впервые в чемпионате выиграв четыре поединка подряд.

Цифры и факты

“Боруссия” выиграла семь из восьми своих последних матчей чемпионата. В последний раз, когда у Дортмунда была такая серия, он ставал чемпионом (11/12).

Победа над “Шальке” может стать для “Боруссии” 800-й за все время выступлений в Бундеслиге.

И Холанд, и Санчо забили в 2020-м году больше голов, чем “Шальке” в полном составе (девять и пять соответственно против четырех).

Семь матчей – это самая длинная серия без побед для Дэвида Вагнера в “Шальке” и среди всех команд в чемпионате на данный момент.

У “Шальке” лучше статистика в последних восьми матчах дерби: две победы, пять ничьи, одно поражение.

Амин Арит лидирует в “Шальке” по показателю гол+пас (шесть и четыре), но не забивал уже 13 матчей и не отдавал ассисты в последних десяти.

Ориентировочные составы

Возвращение к интенсивным тренировкам не могло не привести к травмам и Дортмунд оказался уязвимее всех. Из-за новых повреждений против “Шальке” не сыграют основные центрхавы “Боруссии” Джан и Витцель. Кроме того вне игры остаются центрбек Загаду, капитан команды Марко Ройс и фулбек Нико Шульц.

У “Шальке” ситуация лучше. Перерыв позволил восстановиться центральному защитнику Салифу Сане, который помимо надежности у своих ворот, может удачно подключаться к стандартам у ворот соперника. Под сомнением у “Шальке” три футболиста: Кабак, Маскарель и Стамбули.

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Брандт, Дилэйни, Геррейру – Санчо, Холанд, Азар

“Шальке”: Шуберт – Тодибо, Сане, Настасич – Кенни, Маккенни, Сердар, Очипка – Арит – Бургшталлер, Раман

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Шальке 2:0

“Боруссия” будет без Джана и Витцеля, но Холанд и Санчо находятся в полном порядке. Норвежец забил девять голов в восьми матчах, у английского вингера – невероятные 14 голов и 15 ассистов в 23 турах. Холанд и Санчо будут нуждаться в хороших передачах из глубины, а с этой ролью прекрасно справляется Юлиан Брандт. Но экс-игроку Леверкузена будет непросто – против него будет играть мощный дуэт “Шальке” в центре поля Сердар – Маккенни. Оба футболиста просто расцвели под руководством Вагнера, и являются едва ли не ключевыми игроками при фирменных контратаках “кнаппен”.

Насколько команды физически будут готовы к полному матчу, предположить сложно. Вероятно, Дортмунду будет легче, если ему удастся забить ранний гол. Возможно, в первых после паузы матчах решающим фактором будет индивидуальный класс футболистов, и в этом компоненте “Боруссия” сильнее “Шальке”. Это и делает BVB фаворитом букмекеров. Отсутствие 80-тысячной поддержки тоже, вероятно, будет играть свою роль, но и без полных трибун футболисты обеих команд будут иметь мотивацию победить. Прогноз на матч – победа “Боруссии” Дортмунд 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.