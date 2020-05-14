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Бавария подписала контракт с Tik Tok

Германия
(1 голосов)

Клуб стал партнером китайской компании

Бавария подписала контракт с Tik Tok
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" и китайская видеоплатформа Douyin, известная за пределами Китая как TikTok, подписали соглашение о сотрудничестве.

"Бавария" стала первым клубом, оформившим партнёрские отношения с TikTok, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

"Бавария" открыла свой официальный канал в TikTok в июле 2018 года. В настоящее время у клуба почти 800 тыс. подписчиков на этой платформе. Форварды "Баварии" Томас Мюллер и Роберт Левандовски ведут каналы в TikTok.

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" согласовала с нападающим английского "Манчестер Сити" Лероем Зане контракт на пять лет.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Tik Tok
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