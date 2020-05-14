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Бундеслига разрешила проводить пять замен до конца сезона

Германия
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Это должно помочь игрокам обезопаситься от травм

Бундеслига разрешила проводить пять замен до конца сезона
UA-Футбол
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Уже на этой неделе возвращается первый топ чемпионат - состоится 26-й тур Бундеслиги.

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Были опубликованы некие подробности завершения сезона. Немецкий футбольный союз дал разрешение проводить пять замен. Ранее подобную рекомендацию опубликовала ФИФА.

Отметим, что на данный момент в Бундеслиге лидирует "Бавария".

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В статье: Бундеслига
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