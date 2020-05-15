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Левандовски дал совет Холанду по поводу перехода в Реал и назвал личный ТОП-5 форвардов мира

Германия
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Роберт в теме

Левандовски дал совет Холанду по поводу перехода в Реал и назвал личный ТОП-5 форвардов мира
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски назвал лучших центральных форвардов в мире. Также поляк дал несколько советов 19-летнему страйкеру "Боруссии" Эрлингу Холанду. Цитирует Роберта Goal.com. Юного норвежского игрока связывают с переездом в Мадрид.

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"Лучшие "девятки"? Сложный вопрос. Я назову Бензема, Вернера, Суареса, Агуэро и Мбаппе".

"Я не хочу давить на Эрлинга своими высказываниями. Если он будет усердно работать, то сможет достичь очень высокого уровня. У него большой потенциал, есть время. Возможно, сейчас, перед следующим шагом, ему было бы лучше задержаться в Бундеслиге".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Карим Бензема Луис Суарес Серхио Агуэро Тимо Вернер Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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