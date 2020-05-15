Левандовски дал совет Холанду по поводу перехода в Реал и назвал личный ТОП-5 форвардов мира

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски назвал лучших центральных форвардов в мире. Также поляк дал несколько советов 19-летнему страйкеру "Боруссии" Эрлингу Холанду. Цитирует Роберта Goal.com. Юного норвежского игрока связывают с переездом в Мадрид.

"Я не хочу давить на Эрлинга своими высказываниями. Если он будет усердно работать, то сможет достичь очень высокого уровня. У него большой потенциал, есть время. Возможно, сейчас, перед следующим шагом, ему было бы лучше задержаться в Бундеслиге".