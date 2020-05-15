Тренер Аугсбурга нарушил карантин и пропустит матч с Вольфсбургом. Он сходил в супермаркет за зубной пастой

Хайко Херрлих был назначен главным тренером “Аугсбурга” 10 марта, и пять дней спустя должен был состояться его дебют в игре с “Вольфсбургом”. Однако коронавирус приостановил футбол и своего дебюта Херрлиху пришлось дожидаться два месяца. Завтра 48-летний тренер должен вывести свою команду на матч с тем же “Вольфсбургом”, но из-за коронавируса его дебют снова будет отложен.

В этот раз Херрлих должен винить за отсрочку только себя. Вчера он признался на пресс-конференции, что покинул клубный карантинный отель для того, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для кожи. Из-за нарушения протокола немецкой футбольной лиги, ему придется отстраниться от команды до того времени, пока результаты тестов дважды не покажут отрицательный результат.

“Я сделал ошибку, покинув отель, даже учитывая то, что я следовал всем гигиеническим правилам вне отеля. В такой ситуация я не могу быть примером для моей команды и для общества. Из-за этой ошибки я не проведу с командой тренировку в пятницу и не буду на матче в субботу”, – сказал Херрлих.

Скорее всего “Аугсбургом” в матче с “Вольфсбургом” будут руководить его ассистенты Тобиас Цельнер и Йонас Шерманн.