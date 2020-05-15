Почему стоит внимательно следить за возвращением Бундеслиги

Немецкий футбол должен возобновиться уже на этих выходных, и у клубов со всего мира есть много причин, чтобы внимательно следить за Бундеслигой. Пока матчи пройдут за закрытыми дверями, но это уже пример для других вернуться к работе.

В субботу нас ждет дерби между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке", затем в воскресенье "Бавария" Мюнхен на выезде сыграет против "Унион" Берлин, а также в понедельник состоится интересная игра между "Вердером" Бремен и "Байером" Леверкузен. Много и других интересных матчей в борьбе за выживание и в середине турнирной таблицы.

В Великобритании и по всему миру объявили, что игры будут транслироваться в прямом эфире с невероятной телевизионной аудиторией. Goal.com разбирается, почему возвращение футбола в Германии это очень хорошая новость и почему весь мир так внимательно будет следить за Бундеслигой.

Начнем с самого очевидного на примере АПЛ

Поскольку клубы Премьер-лиги продолжают обсуждать преимущества июньского возвращения, а правительство Объединенного Королевства продолжает предлагать смешанные сообщения и мало что говорит по существу, их немецкие коллеги значительно опередили ситуацию.

Последний матч Бундеслиги между "Боруссией" Мёнхенгладбах и "Кельном" был сыгран в среду, 11 марта, всего через два дня после последней игры в Премьер-лиге, победа "Лестера" со счетом 4:0 над "Астон Виллой". Но в то время как немецкий футбол и даже немецкое общество уже начали готовиться к ударам Covid-19 - Гладбах против Кельна играли за закрытыми дверями - английские чиновники реагировали намного медленнее. Хотя действительно, если бы у менеджера "Арсенала" Микеля Артеты не было положительного результата на коронавирус в четверг 12 марта, вполне вероятно, что в эти выходные состоялся бы целый тур игр с участием болельщиков.

Германия, как и большинство стран, сильно пострадала от коронавируса. Было около 200 000 случаев, но, в отличие, например, от Великобритании, они смогли сохранить относительно низкий уровень смертности, и на сегодняшний день их число составляет менее 8 000.

Широкое тестирование, большая доступность аппаратов вентилирования легких и коек для интенсивной терапии, а также более четкое государственное оповещение сыграло свою роль. В прошлом месяце Германия смогла начать ослабление карантинных мер, и 6 мая канцлер Ангела Меркель подтвердила возвращение профессионального футбола.

Была некоторая оппозиция - некоторые немецкие федеральные земли выступали за более длительный карантинный период, в то время как группы сторонников протестовали против идеи "призрачных матчей". Но в целом прогресс был гладким, насколько это возможно в наше время.

Между тем, английская Премьер-лига остается разделенной как никогда...

Меры безопасности

Самая большая проблема, связанная с возвращением футбола, связана с безопасностью игрока. В Англии несколько футболистов Премьер-лиги выразили обеспокоенность , но мы можем ожидать, что клубные врачи и сотрудники медчасти будут тесно работать со своими коллегами из Бундеслиги, пытаясь смягчить подобные опасения.

Нат Филлипс, игрок "Ливерпуля", который выступает в аренде в "Штутгарте", объяснил меры, принимаемые немецкими клубами, в интервью официальному сайту "красных" на этой неделе.

Филлипс сказал: - Когда мы впервые вернулись к тренировкам, это были маленькие группы, поэтому мы приходили с 15 или 20-минутными интервалами с тремя или четырьмя игроками, с которыми вы тренировались; стандартное социальное дистанцирование, поддерживая расстояние в два метра даже на тренировках.

У всех нас была своя часть в раздевалке, только четыре или пять игроков находилось в одном помещении. Никаких контактов не было, это была в основном техническая работа, благодаря которой вы не вступали бы в тесный контакт друг с другом в любой момент во время тренировки.

Каждое утро у нас проверяли температуру, когда мы приезжали в тренировочный центр. Мы брали свою экипировку домой и ехали на тренировку в своей форме. Таким образом, вы не проводили много времени вместе с другими игроками, то есть мы сохраняли дистанцию ​​друг от друга, даже на тренировочном поле, - сказал Филлипс.

На прошлой неделе команды вернулись к полноконтактным тренировкам по всей Германии, где игроки проходили тестирование на Covid-19 до четырех раз в неделю. "Динамо" Дрезден из Второй Бундеслиги был первым клубом, который объявил положительные тесты для игроков; их игра на выезде в Ганновере, назначенная на воскресенье, была отложена, в то время как команда находится под двухнедельным карантином.

Для клубов по всему миру главный вопрос заключается в том, насколько эффективны эти меры и могут ли они быть реализованы, если говорить о финансировании в каждой отдельной стране.

Команды, играющие на выезде в эти выходные - включая "Штутгарт", который находится в Висбадене - изолировал себя в отеле, где никто не контактировал за пределами футбольного клуба. Игроки, которые едут на тренировки вместе на автомобилях, должны носить маски и перчатки, при этом общее социальное дистанцирование все еще поощряется за пределами тренировочного поля.

Для клубов по всему миру главный вопрос заключается в том, насколько эффективны эти меры и могут ли они быть реализованы, если говорить о финансировании в каждой отдельной стране. Был хороший диалог и обмен информацией между медицинским персоналом, который, теоретически, должен помочь процессу.

Проблемы трансферов

Одна из самых больших неопределенностей, связанных с футболом - и их немного - окружает будущее трансферного рынка.

Клубы по всему миру увидели, что их доходы были истощены из-за коронавируса, и поскольку фанаты вряд ли будут допускаться на стадионы в течение многих месяцев, а ожидание того, что доходы от трансляций и спонсорства упадут, быстрое восстановление рынка маловероятно.

Таким образом, ожидается, что расходы будут значительно сокращены. Несколько источников сообщили Goal, что они ожидают одно из самых тихих за всю историю трансферных окон с бесплатными переходами игроков.

Арендные игроки

В последние сезоны Германия стала одним из чемпионатов, где молодые, начинающие футболисты могли набираться опыта. Санчо был чем-то вроде первопроходца, его примеру последовали такие игроки, как Рис Оксфорд ("Аугсбург"), Адемола Лукман ("Лейпциг") и Раввин Матондо ("Шальке").

Также "Эвертон", "Ливерпуль" и "Челси" отправили своих игроков в аренду в Бундеслигу и Вторую Бундеслигу. Все эти команды внимательно следят за своими игроками и для них большой плюс, что снова есть возможность получения практического опыта. Многие из них вернуться в АПЛ на постоянной основе

Продукт для болельщиков

Итак, как все это будет выглядеть, звучать и ощущаться? Мы знаем, что клубам будет разрешено проводить матчи на своих собственных стадионах, хотя и без присутствия болельщиков. Хотя Мёнхенгладбах придумал новую схему, которая позволяет фанатам покупать картонные вырезки с собственным лицом, который затем будет размещен на трибунах. Было продано более 12 000 "картонных болельщиков" по цене 19 евро каждая. Вырученные средства пойдут в местные благотворительные организации.

В других городах игры будут транслироваться по телевидению, при этом вещательные компании не смогут искусственно добавить атмосферу, так называемый, "шум толпы". Это прописано в правилах. Тем не менее, эти матчи все равно вызывают огромный интерес. Субботнее дерби между Дортмундом и Шальке, которое обычно привлекает более 80 000 зрителей на "Signal Iduna Park", рассматривается как первое большое испытание - готовы ли фанаты уважать правила социального дистанцирования? При этом генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зейферт говорит, что "нет никаких опасений", что болельщики будут рисковать собственной безопасностью, собираясь проникнуть на стадион, чтобы поддержать своих любимцев.

В любом случае, для других лиг, надеющихся на перезапуск - в частности, Премьер-лиги - будет интересно посмотреть, как выглядит "призрачный футбол", как он звучит и как он себя чувствует. Это футбол - да, но не такой, как мы привыкли. Есть подозрения, что матчи за закрытыми дверями надолго.

По материалам Goal.com