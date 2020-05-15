Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аугсбург – Вольфсбург. Прогноз на матч чемпионата Германии
Аугсбург – Вольфсбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.05.2020 ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Обе команды можно называть середняками чемпионата Германии, однако обе имеют разные склонности. "Аугсбург" тяготеет к аутсайдерам, потому что только на пять очков опережает восемнадцатую позицию, отправляющую в плей-офф за выживание, и на девять очков – зону вылета. "Вольфсбург" ушел на карантин седьмым – с минимальным отставанием от шестого места, которое, в отличие от седьмого, гарантирует участие в Лиге Европы. Вряд ли их личная встреча будет зрелищным действом, однако обе привыкли брать свое благодаря характеру.
"Волки" перед карантином провели противоречивый период – не выиграли ни одного из последних трех матчей. Однако во время той серии была ничья с "Лейпцигом", что априори является почетным достижением. А вот ничья с "Унион" и поражение от "Шахтера" в Лиге Европы не добавили оптимизма болельщикам "зелено-белых". С другой стороны, в каждом из последних трех победных матчей Бундеслиги "Вольфсбург" забивал минимум трижды. Это важно, ведь среди представителей топ-10 турнирной таблице Бундеслиги меньше "Вольфсбурга" забивает только "Шальке".
"Аугсбургу" карантинная пауза, как бы цинично это ни звучало, пошла на пользу. Ведь перед ней команда Хейко Херрлиха проиграла четыре из пяти поединков, а один свела к ничьей. Если взглянуть шире, то картина ярче не становится – лишь одна победа и две ничьих в последних девяти турах. Вполне вероятно, что в настоящее время "Аугсбург" находился бы в зоне вылета, а так карантин позволил перевести дыхание.
Сыграть в оптимальном составе не сможет ни одна из команд. У "Вольфсбурга" дисквалифицирован Ваут Вегхорст – а это, на минуточку, лучший бомбардир команды. Из-за травм не сыграют Джошуа Гилавоги, Уильям, Янник Герхард, Игнасио Камачо.
У "Аугсбурга" картина выглядит не так критично. В зоне риска этого поединка Аста, Гифер и Шибер, но они – не на ключевых ролях в команде. А вот отсутствие на скамейке Хайко Херрлиха может ударить по психологии. Тем более, что этот матч должен был стать дебютным для тренера в новой команде (назначение состоялось в начале марта), однако наставник накануне нарушил карантин, выйдя из отеля в супермаркет. Поэтому руководить действиями команды с тренерского мостика будет помощник Херрлиха.
Прогноз: победа "Вольфсбурга" 2:1.
Ставка: "волки" в гостях до перерыва играли весьма неплохо – забили девять голов в последних трех матчах. Отсутствие Вегхорста повлияет, поэтому прогнозируем минимальное преимущество и без супер-результативности. Должна сыграть ставка "обе забьют". Также стоит обратить внимание на то, что "Вольфсбург" много забивает во втором тайме – победа "волков" во второй 45-минутке даст неплохой коэффициент.