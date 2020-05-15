Аугсбург – Вольфсбург. Прогноз на матч чемпионата Германии

Чемпионат Германии. 26-й тур. Германия. Аугсбург. ВВК Арена. 16.05.2020. 16:30. Арбитр в поле – Феликс Цвайер. Трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv

Обе команды можно называть середняками чемпионата Германии, однако обе имеют разные склонности. "Аугсбург" тяготеет к аутсайдерам, потому что только на пять очков опережает восемнадцатую позицию, отправляющую в плей-офф за выживание, и на девять очков – зону вылета. "Вольфсбург" ушел на карантин седьмым – с минимальным отставанием от шестого места, которое, в отличие от седьмого, гарантирует участие в Лиге Европы. Вряд ли их личная встреча будет зрелищным действом, однако обе привыкли брать свое благодаря характеру.

"Волки" перед карантином провели противоречивый период – не выиграли ни одного из последних трех матчей. Однако во время той серии была ничья с "Лейпцигом", что априори является почетным достижением. А вот ничья с "Унион" и поражение от "Шахтера" в Лиге Европы не добавили оптимизма болельщикам "зелено-белых". С другой стороны, в каждом из последних трех победных матчей Бундеслиги "Вольфсбург" забивал минимум трижды. Это важно, ведь среди представителей топ-10 турнирной таблице Бундеслиги меньше "Вольфсбурга" забивает только "Шальке".

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"Аугсбургу" карантинная пауза, как бы цинично это ни звучало, пошла на пользу. Ведь перед ней команда Хейко Херрлиха проиграла четыре из пяти поединков, а один свела к ничьей. Если взглянуть шире, то картина ярче не становится – лишь одна победа и две ничьих в последних девяти турах. Вполне вероятно, что в настоящее время "Аугсбург" находился бы в зоне вылета, а так карантин позволил перевести дыхание.

Сыграть в оптимальном составе не сможет ни одна из команд. У "Вольфсбурга" дисквалифицирован Ваут Вегхорст – а это, на минуточку, лучший бомбардир команды. Из-за травм не сыграют Джошуа Гилавоги, Уильям, Янник Герхард, Игнасио Камачо.

У "Аугсбурга" картина выглядит не так критично. В зоне риска этого поединка Аста, Гифер и Шибер, но они – не на ключевых ролях в команде. А вот отсутствие на скамейке Хайко Херрлиха может ударить по психологии. Тем более, что этот матч должен был стать дебютным для тренера в новой команде (назначение состоялось в начале марта), однако наставник накануне нарушил карантин, выйдя из отеля в супермаркет. Поэтому руководить действиями команды с тренерского мостика будет помощник Херрлиха.

Прогноз: победа "Вольфсбурга" 2:1.

Ставка : "волки" в гостях до перерыва играли весьма неплохо – забили девять голов в последних трех матчах. Отсутствие Вегхорста повлияет, поэтому прогнозируем минимальное преимущество и без супер-результативности. Должна сыграть ставка "обе забьют". Также стоит обратить внимание на то, что "Вольфсбург" много забивает во втором тайме – победа "волков" во второй 45-минутке даст неплохой коэффициент.