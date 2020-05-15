Кроос: Если Бундеслига не сможет завершить сезон, то тогда никто этого не сделает

Полузащитник мадридского "Реала" и экс-игрок мюнхенской "Баварии" Тони Кроос прокомментировал возобновление кампании в Бундеслиге. Цитирует немецкого исполнителя Kicker.

"У нас в Испании сложилось мнение, что если Германия не сможет возобновить свой чемпионат, то тогда никто этого не сделает. Впечатляет то, с каким успехом в Германии ведут борьбу с распространением коронавируса. Грубо говоря: если Бундеслига не сможет завершить сезон, то кто сможет?"