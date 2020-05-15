Айнтрахт - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 26-й тур

16 мая. Франкфурт. "Коммерцбанк-Арена"

“Айнтрахт” Франкфурт 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Судьба распорядилась так, что именно домашний матч “Боруссии” Менхенгладбах стал первым в истории Бундеслиги “Geisterspiel”, то есть поединком без зрителей (дословно “игра-призрак”). 11 марта Гладбах в принципиальном матче обыграл “Кельн” 2:1. В следующий день свою домашнюю игру без зрителей провел уже “Айнтрахт”, проиграв в Лиге Европе “Базелю” 0:3. Затем футбол отправился в досрочный отпуск.

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Решение о возобновлении Бундеслиги вызвало большие споры в Германии. По результатам соцопросов противников возвращения футбола немного больше. Раздаются критические возгласы и с футбольного лагеря. Защитник “Униона” Невен Суботич сказал, что “когда бы мы не вернулись, будет слишком рано”.

Другое мнение у австрийского центрбека “Айнтрахта” Мартин Хинтереггера. “Ожидания от старта лиги большие, все хотят играть. Мы тренировались целую вечность, теперь наконец-то и поиграем, за что-то поборемся. На кону победа и три очка. Это необычная ситуация для всех нас, но мы к ней готовы”.

Цифры и факты

“Айнтрахт” – худшая выездная команда Бундеслиги (семь очков в 12 матчах). На “Коммерцбанк-Арены” у команды Ади Хюттера результаты лучше: шесть побед, три ничьи, три поражения и общее шестое место.

Полузащитник “Айнтрахта” Филип Костич с большим отрывом лидирует в Бундеслиги по показателю “подачи с игры”. Серб выполнил 140 кроссов, у второго Кристиана Гюнтера с “Фрайбурга” – 84.

Вратарь “Боруссии” Ян Зоммер – лидер чемпионата по количеству сэйвов (97). Он был признан лучшими кипером лиги по голосованию футболистов, которое провел после первого круга kicker.

У обеих команд нет ярко выраженного бомбардира. У Гладбаха больше всех в чемпионате забил Плеа (8), у “Айнтрахта” – Пасиенсия (7).

“Боруссия” не проигрывает “Айнтрахту” в трех последних матчах: две победы, одна ничья.

Ориентировочные составы

Двухмесячный перерыв в чемпионате позволил восстановиться многим травмированным футболистам, однако не для всех возвращение к тренировкам прошло гладко. В частности, усугубил свое повреждение лидер полузащиты “Боруссии” Закария. Ему было проведена операция на колене. У “Айнтрахта” самая существенная потеря – форвард Гонсалу Пасиенсия, получивший мышечную травму.

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Соу, Ильзанкер – Чендлер, Камада, Костич – Силва

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Херрманн, Штробль, Нойхаус – Эмболо – Плеа, Тюрам

Прогноз на матч Айнтрахт – “Боруссия” Менхенгладбах

Матч между “Айнтрахтом” и “Боруссией” – один из самых сложных для прогнозирования в 26-м туре. Франкфурт в сезоне 19/20 показывает нестабильные результаты и сильно зависит от таких факторов, как мотивация. Если у команды Ади Хюттера есть желание играть, она может, условно говоря, переиграть любого (“Бавария”, “Арсенал”, “РБ Лейпциг”, “Байер”). Если мотивации нет, бесславно проигрывает аутсайдерам. Отсутствие болельщиков также является важным фактором для “Айнтрахта”. Что касается данного конкретного матча, то “Боруссия” – это команда, которая имеет конкретные турнирные задачи. Гладбах продолжает бороться за Лигу чемпионов, а Франкфурт погряз в середине турнирной таблицы. Предположим, что это фактор станет решающим в субботнем матче. Прогноз: победа “Боруссия” Менхенгладбах 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.