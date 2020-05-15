Боруссия Дортмунд - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

В первом туре после коронавирусной паузы состоится главное дерби чемпионата Германии – “Боруссия” Дортмунд против “Шальке”. В историческом ракурсе это противостояние “сталеваров” с “горняками”, в современном контексте – яркая, молодая команда Люсьена Фавра против дисциплинированного коллектива Дэвида Вагнера. Даже при пустых трибунах, это будет очень принципиальная и эмоциональная игра.

Бундеслига, 26-й тур.

16 мая, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 16:30 "Шальке"

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