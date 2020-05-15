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Боруссия Дортмунд - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч 26-го тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия Дортмунд - Шальке. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
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В первом туре после коронавирусной паузы состоится главное дерби чемпионата Германии – “Боруссия” Дортмунд против “Шальке”. В историческом ракурсе это противостояние “сталеваров” с “горняками”, в современном контексте – яркая, молодая команда Люсьена Фавра против дисциплинированного коллектива Дэвида Вагнера. Даже при пустых трибунах, это будет очень принципиальная и эмоциональная игра.

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Бундеслига, 26-й тур.

16 мая, Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 16:30 "Шальке"

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии
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