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РБ Лейпциг - Фрайбург. Анонс и прогноз на матч

Германия
(2 голосов)

РБ Лейпциг - Фрайбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Фрайбург. Анонс и прогноз на матч
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Новина українською

Бундеслига. 26-й тур
16 мая. Лейпциг. "Ред Булл Арена". Начало в 16:30
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург"
Онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол
Видеотрансляция – Megogo, Футбол2

Карантин застал "Лейпциг" с серией в семь подряд матчей без поражений во всех турнирах. Такая прыть позволила "быкам" пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов (невиданное для клуба достижение), а также не отпустить в большой отрыв двух лидеров: от "Баварии" РБ отстаёт на пять очков, а от Дортмунда - всего на балл. Но, что важнее, подопечные Юлиана Нагельсманна за семь последних матчей пропустили всего один гол.

"Фрайбург" два сезона кряду финишировал недалеко от зоны вылета, а в нынешнем чемпионате совершил прекрасный прыжок в верхнюю часть таблицы: сейчас "бело-красные" на восьмой строчке и отстают от шестого "Шальке" на одно очко, а это - путёвка в квалификацию еврокубков на следующий сезон. Нужно, впрочем, не забывать, что такой результат команда из Фрайбурга добилась, прежде всего, благодаря удачной осени. За три зимних месяца (плюс один матч в марте) у парней Кристиана Штрайха - всего три победы в 13 встречах.

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"Лейпциг" практически по всем параметрам превосходит гостей "Ред Булл Арены". Можно списать всё на карантин, однако вряд ли хозяева разучились играть в футбол настолько, что не справятся с командой, которая до паузы начала заваливать сезон. Впрочем, вряд ли здесь будет и разгром: мы должны увидеть дежурную победу фаворита, которая покажет, что он к рестарту Бундеслиги готов.

Ставка: победа хозяев с преимуществом в один-два гола за 2,07

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: РБ Лейпциг Фрайбург Прогнозы
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