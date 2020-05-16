  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Возвращение большого футбола. Сегодня стартует Бундеслига
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Возвращение большого футбола. Сегодня стартует Бундеслига

Германия
(3 голосов)

Немецкий чемпионат снова с нами

Возвращение большого футбола. Сегодня стартует Бундеслига
Новина українською

Сегодня, 16 мая, возобновляется розыгрыш чемпионата Германии.

В рамках 26-го тура в субботу пройдёт 6 поединков.

  • 16:30. Аугсбург — Вольфсбург
  • 16:30. Боруссия Д — Шальке
  • 16.30. РБ Лейпциг — Фрайбург
  • 16.30. Фортуна — Падерборн
  • 16.30. Хоффенхайм — Герта
  • 19.30. Айнтрахт — Боруссия М

Завтра состоятся еще два матча: "Кельн" сыграет против "Майнца", а "Унион" примет лидеров чемпионата в лице "Баварии". Завершится тур встречей "Вердера" и "Байера" в понедельник.

Бундеслига стала первой из топ-5 лиг, решившейся вернуться в игре. Все матчи будут проходить без зрителей.

Читайте такжеЧемпионат Германии. За кого болеть?
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
cavo48
16.05.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...