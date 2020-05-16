Германия
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Возвращение большого футбола. Сегодня стартует Бундеслига
Немецкий чемпионат снова с нами
Сегодня, 16 мая, возобновляется розыгрыш чемпионата Германии.
В рамках 26-го тура в субботу пройдёт 6 поединков.
- 16:30. Аугсбург — Вольфсбург
- 16:30. Боруссия Д — Шальке
- 16.30. РБ Лейпциг — Фрайбург
- 16.30. Фортуна — Падерборн
- 16.30. Хоффенхайм — Герта
- 19.30. Айнтрахт — Боруссия М
Завтра состоятся еще два матча: "Кельн" сыграет против "Майнца", а "Унион" примет лидеров чемпионата в лице "Баварии". Завершится тур встречей "Вердера" и "Байера" в понедельник.
Бундеслига стала первой из топ-5 лиг, решившейся вернуться в игре. Все матчи будут проходить без зрителей.
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16.05.2020 в 11:03
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