Возвращение большого футбола. Сегодня стартует Бундеслига

Сегодня, 16 мая, возобновляется розыгрыш чемпионата Германии.

В рамках 26-го тура в субботу пройдёт 6 поединков.

16:30. Аугсбург — Вольфсбург

16:30. Боруссия Д — Шальке

16.30. РБ Лейпциг — Фрайбург

16.30. Фортуна — Падерборн

16.30. Хоффенхайм — Герта

19.30. Айнтрахт — Боруссия М

Завтра состоятся еще два матча: "Кельн" сыграет против "Майнца", а "Унион" примет лидеров чемпионата в лице "Баварии". Завершится тур встречей "Вердера" и "Байера" в понедельник.

Бундеслига стала первой из топ-5 лиг, решившейся вернуться в игре. Все матчи будут проходить без зрителей.