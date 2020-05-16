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Хоффенхайм - Герта. Смотреть онлайн матч Бундеслиги

Германия
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Прямая видео трансляция матча Хоффенхайм - Герта, чемпионат Германии, 16 мая 2020

Хоффенхайм - Герта. Смотреть онлайн матч Бундеслиги
Новина українською

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча Хоффенхайм - Герта, которые встречаются в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. Берлинская команда вышла из карантина с новым тренером - Бруно Лаббадиа, который попытается вернуть Старую даму хотя бы в число крепких середняков. Хоффенхайму придется играть без нескольких основных игроков атаки, однако в его пользу говорит преимущество в личных встречах. Кто в итоге победит, смотрите в субботу, 16 мая в 16:30.

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Бундеслига, 26-й тур.

16 мая, Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" 16:30 "Герта"

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В статье: Герта (Берлин) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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