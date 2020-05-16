Маттеус: Вернеру стоит еще на год задержаться в Лейпциге

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе форварда "Лейпцига" Тимо Вернера в "Ливерпуль".

"Я считаю, что Тимо подходит "Ливерпулю" по менталитету и стилю. Он очень быстрый и сильный. Вернер нацелен на ворота и не любит просто держать мяч. Клопп любит быстрых игроков в атаке, и у Вернера есть необходимый темп. Но он должен играть.

В "Лейпциге" у него есть своя позиция. В системе Нагельсманна он основной игрок. Но "Ливерпуль" – это один из лучших клубов мира. Конечно, Вернер мог бы вписаться в состав "Ливерпуля". Но ему нравится играть в больших матчах, так что придется вытеснить кого-то. Я говорю о Мане, Салахе или Фирмино. Думаю, что когда все эти игроки будут готовы, Вернер будет сидеть на скамейке запасных.

Так что, может быть, ему было бы лучше провести еще один год в "Лейпциге". В этом сезоне, например, он значительно прогрессировал, и не только с точки зрения количества голов, но игры в целом", – сказал Маттеус Goal.