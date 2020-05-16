Белик: Хотелось, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик в эфире канала "Футбол 1" высказал свое мнение о возвращении Бундеслиги.

- В предвкушении тура в чемпионате Германии. Жду с нетерпением, но чувства двоякие - не знаешь, что ожидает нас, какой будет матч.

Если в нашем чемпионате мы привыкли видеть пустые трибуны, то в Бундеслиге тяжело представить футбол без зрителей. Надеюсь, что все будет хорошо и пойдет по накатанной.

Хотелось бы, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол, - сказал Белик.