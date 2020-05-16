  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Белик: Хотелось, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белик: Хотелось, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол

Германия
(1 голосов)

В Бундеслиге тяжело представить футбол без зрителей?

Белик: Хотелось, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик в эфире канала "Футбол 1" высказал свое мнение о возвращении Бундеслиги.

- В предвкушении тура в чемпионате Германии. Жду с нетерпением, но чувства двоякие - не знаешь, что ожидает нас, какой будет матч.

Если в нашем чемпионате мы привыкли видеть пустые трибуны, то в Бундеслиге тяжело представить футбол без зрителей. Надеюсь, что все будет хорошо и пойдет по накатанной.

Хотелось бы, чтобы Бундеслига была тем локомотивом, который поведет европейский футбол, - сказал Белик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Алексей Белик Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...