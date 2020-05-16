РБ Лейпциг - Фрайбург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Бундеслиги

Самый прогрессирующий клуб Германии в первом после карантина туре чемпионата Германии встретится с "Фрайбургом". Хозяева всего на один балл отстают от дортмундской "Боруссии", поэтому в случае неудачи "шершней" могут подняться на вторую строчку уже по итогам нынешнего тура, а также сократить отставание от "Баварии", которая пока впереди на пять очков и свой поединок проведёт лишь завтра. Гости этого поединка провели очень сильную первую часть чемпионата, но не впечатляли во второй половине сезона (которую оборвал коронавирус). В каком состоянии соперники вернутся к футболу? Оправдаются ли расклады, которые были в феврале, в начале мая?

Бундеслига. 26-й тур

16 мая. Лейпциг. "Ред Булл Арена". Начало в 16:30

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург"

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