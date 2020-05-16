Унион - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 26-й тур

17 мая. Берлин. "Ан дер альтен Ферстерай"

“Унион” Берлин 19:00 “Бавария” Мюнхен

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

“Унион” стал одним сюрпризов сезона 19/20. Небольшой клуб из восточного Берлина проводит дебютный сезон в Бундеслиге и выступает выше ожиданий. После 25 туров у “Униона” 30 очков и 11-ое место. Ему удавалось обыгрывать не только близкие ему по классу команды, но и “Боруссию” Дортмунд, Гладбах и “Айнтрахт”. Команда Урса Фишера играет в самый прямолинейный футбол в лиге, но при этом действует очень компактно и организованно.

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Когда чемпионат прервался, “Бавария” была на своем пике. Зрители со всего мира могли в этом убедиться, посмотрев матч с “Челси” в 1/8 Лиги чемпионов, который “Бавария” выиграла со счетом 3:0. В той игре повреждение получил Роберт Левандовски и еще два матча в чемпионате лидеру турнирной таблице пришлось провести без своего бомбардира. Но и в них “Бавария” победила – 6:0 с “Хоффенхаймом” и 2:0 с “Аугсбургом”.

В воскресенье “Унион” останется без своего главного тренера. Урс Фишер по семейным обстоятельствам покинул клубный карантинный отель посреди недели.

Цифры и факты

Нападающий “Униона” Себастьян Андерссон забил шесть из 11 своих голов головой. Он лидер чемпионата по этому показателю. Также швед выиграл больше всех в лиге дуэлей в целом, и дуэлей в воздухе. Во втором показателе он почти в два раза превосходит своего преследователя (207 у Андерссона, 118 у Свена Бендера).

Капитан “Униона” Кристофер Триммель подал семь угловых, которые привели к голу.

“Бавария” не проигрывает в 15 матчах подряд, из них 11 в Бундеслиге.

Перед 26-м туром “Бавария” опережает второе место на четыре очка. Это самый большой отрыв “Баварии” в этом сезоне.

Вингер “Баварии” Серж Гнабри забил семь голов и отдал четыре ассиста в последних десяти матчах Бундеслиги.

Ориентировочные составы

По-прежнему восстанавливается после своей травмы центрбек “Баварии” Никлас Зюле. Получили повреждения во время подготовки Коутиньо и Толиссо. Есть некоторые проблемы с формой у Хави Мартинеса. Все остальные футболисты “Баварии” в полном порядке. За “Унион” из-за травм не сыграют Беккер, Гогия и Малли. У Фридриха дисквалификация.

“Унион”: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц – Ингвартсен, Бюльтер – Андерссон

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго, Горетцка – Гнабри, Мюллер – Левандовски

Прогноз на матч Унион Берлин – “Бавария” Мюнхен

Матч “Унион” – “Бавария”, наверное, самый легкий в туре для прогнозирования. Вопрос скорее не в том, кто выиграет, а сколько. Сколько голов забьет “Бавария”, и кто забьет. Конечно, сюрпризы возможны всегда, но исходя из соотношения чистой силы, вопросов не должно возникать. Прогноз: победа “Баварии” 3:0, гол Левандовски.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.