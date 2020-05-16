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Лейпциг договорился о выкупе Шика со скидкой

Германия
(1 голосов)

"Быки" могут сэкономить 3 миллиона

Лейпциг договорился о выкупе Шика со скидкой
Новина українською

"РБ Лейпциг" и "Рома" близки к соглашению по поводу перехода Патрика Шика, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, 24-летний форвард перебрался в стан "быков" на правах аренды за 3.5 миллиона евро. При этом в договоре сторон прописана опция выкупа чеха за 28 млн евро.

По информации издания, представителям Бундеслиги удалось добиться небольшой скидки и они уже в ближайшее время выкупят его контракт за 25 млн. Однако эту сумму они будут вынуждены выплатить одним платежом, а не несколькими, как планировалось изначально.

В этом сезоне Шик отметился 7 голами и двумя результативными передачами в 15 матчах чемпионата Германии.

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В статье: Рома (Рим) РБ Лейпциг Патрик Шик
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