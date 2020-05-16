Лейпциг договорился о выкупе Шика со скидкой

"РБ Лейпциг" и "Рома" близки к соглашению по поводу перехода Патрика Шика, сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, 24-летний форвард перебрался в стан "быков" на правах аренды за 3.5 миллиона евро. При этом в договоре сторон прописана опция выкупа чеха за 28 млн евро.

По информации издания, представителям Бундеслиги удалось добиться небольшой скидки и они уже в ближайшее время выкупят его контракт за 25 млн. Однако эту сумму они будут вынуждены выплатить одним платежом, а не несколькими, как планировалось изначально.

В этом сезоне Шик отметился 7 голами и двумя результативными передачами в 15 матчах чемпионата Германии.