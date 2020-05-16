Германия
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Немецкая дисциплина. Как игроки Бундеслиги соблюдают дистанцию на скамейке запасных. ВИДЕО
Меры предосторожности прежде всего!
Сегодня, 16-го мая Бундеслига вышла из карантина. На этих выходных проходит 26-й тур чемпионата Германии.
На матчах немецкого первенства соблюдены жесткие меры безопастности из-за пандемии коронавируса.
Не исключением стала и скамейка запасных - все игроки соблюдают дистанцию и сидят в масках.
Вашему вниманию обстановка матче "Боруссия Д" - "Шальке".
Extra leg room on the sidelines at Signal Iduna Park...#BundesligaIsBack pic.twitter.com/JCmBs9pqSC— ???????? Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport???????? (@btsportfootball) May 16, 2020
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2020 в 17:33
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armik (Киев)
16.05.2020 в 18:09
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