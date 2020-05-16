  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Немецкая дисциплина. Как игроки Бундеслиги соблюдают дистанцию на скамейке запасных. ВИДЕО
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Немецкая дисциплина. Как игроки Бундеслиги соблюдают дистанцию на скамейке запасных. ВИДЕО

Германия
(2 голосов)

Меры предосторожности прежде всего!

Немецкая дисциплина. Как игроки Бундеслиги соблюдают дистанцию на скамейке запасных. ВИДЕО
Новина українською

Сегодня, 16-го мая Бундеслига вышла из карантина. На этих выходных проходит 26-й тур чемпионата Германии.

На матчах немецкого первенства соблюдены жесткие меры безопастности из-за пандемии коронавируса.

Не исключением стала и скамейка запасных - все игроки соблюдают дистанцию и сидят в масках.

Вашему вниманию обстановка матче "Боруссия Д" - "Шальке".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.05.2020 в 17:33
Ja ja ja was is das, was is das?
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
16.05.2020 в 18:09
Сідай, Петрику, знову двійка.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...