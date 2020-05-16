Немецкая дисциплина. Как игроки Бундеслиги соблюдают дистанцию на скамейке запасных. ВИДЕО

Сегодня, 16-го мая Бундеслига вышла из карантина. На этих выходных проходит 26-й тур чемпионата Германии.

На матчах немецкого первенства соблюдены жесткие меры безопастности из-за пандемии коронавируса.

Не исключением стала и скамейка запасных - все игроки соблюдают дистанцию и сидят в масках.

Вашему вниманию обстановка матче "Боруссия Д" - "Шальке".