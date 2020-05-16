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Холанд продолжает бомбить! Эрлинг забил первый гол в Бундеслиге после карантина

Германия
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Норвежец открыл счет в Рурском дерби

Холанд продолжает бомбить! Эрлинг забил первый гол в Бундеслиге после карантина
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Сейчас проходит матч 26-го тура Бундеслиги "Боруссия Д" - "Шальке".

Счет в рурском дерби открыл Эрлинг Холанд. Норвежский форвард успел отличиться уже на 29-й минуте встречи. Голевую передачу отдал вингер "шмелей" Торган Азар.

Таким образом, 19-летний Холанд забил свой 10-й гол в 9-ти матчах чемпионата Германии.

Вашему вниманию очередной гол Холанда в немецком чемпионате

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Торган Азар Эрлинг Холанд
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