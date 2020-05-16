Надеялись на лучшее, избежали худшего. РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1

Вот так с наскока выдавать какие-то прогнозы на послекарантинный чемпионат - дело сложное. Если отталкиваться от того, что происходило до паузы, хозяева должны были дожимать вязкий и депрессивный "Фрайбург", который за первый круг набрал достаточно очков, чтобы остаться в БЛ, но к еврокубкам Кристиана Штрайха команда вряд ли готова. Поэтому по всем параметрам три очка многие отдавали "быкам", однако события сложились не по сценарию.

"Фрайбург" не возражал, что РБ взял мяч под контроль. Все полевые Нагельсманна регулярно переходили середину поля, оставляя чуть ниже центрального круга только вратаря Гулачи. Однако найти лазейку к успеху в обороне гостей не удавалось. Были несколько острых передач, несколько перспективных ударов, но "Фрайбург" со всеми угрозами справлялся.

К середине тайма гости поглотили "Лейпциг" своим вязким футболом, неожиданно открыв счёт: подача углового на ближнюю штангу, где мяч от Гульде залетел в ворота хозяев. Это был больше даже не акцентированный удар, а на рикошет.

Нагельсманн в перерыве внёс нужные коррективы в игру, после чего у "Лейпцига" наконец-то стали появляться моменты. Во-первых, Лукман при замыкании фланговой подачи ногой пробил рядом со штангой. Во-вторых, острейший удар Кампля с пятнадцати метров после скидки защитники заблокировали. В-третьих, Поульсен с линии штрафной пробил мимо ворот.

С четвёртой попытки пробить Шволова наконец-то удалось хоть на этот раз и не со столь явного момента: Кампль слева закинул в штрафную - Подольски в высоком прыжке замкнул.

Дожать "Леййпциг" не смог, не создав за заключительные минут десять ни одного острого момента. А вот сам "Фрайбург" начал огрызаться и даже забил: после подачи справа Хеллер скинул под удар Коху, который в касание пробил. Но VAR показал, что у ассистента на гол был офсайд в несколько сантиметров.

Лейпциг. "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" 1:1

Голы: Юссуф Поульсен 77 - Мануэль Гульде 34

"РБ Лейпциг": Петер Гулачи, Анхелиньо, Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Тайлер Адамс (Марсель Забитцер 69), Лукас Клостерманн, Кристофер Нкунку (Патрик Шик 81), Норди Мукиэле (Адемола Лукман 46), Марcель Хальстенберг, Конрад Лаймер, Кевин Кампль

"Фрайбург": Александер Шволов, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде, Жонатан Шмид (Нико Шлоттербек 90), Нильс Петерсен (Яник Хаберер 68), Роланд Шаллаи (Лукас Хелер 61), Доминик Хайнц, Робин Кох, Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, Винченцо Грифо (Лука Вальдшмидт 68)

Предупреждение: Роланд Шаллаи 24