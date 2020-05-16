Хоффенхайм - Герта 0:3. Разновекторные кризисы

Берлинский клуб, получив в свое распоряжение ресурсы миллиардера Ларса Виндхорста, никак не мог определиться с главным тренером. Сезон начинал Анте Чович, затем был краткосрочный роман с Юргеном Клинсманном, который сбежал после трех месяцев работы. Перед карантином "Герту" возглавлял Александр Ноури, однако во время вынужденной паузы команду принял Бруно Лаббадиа - сформированный тренер с серьезным послужным списком, но без каких-либо достижений. Поэтому для него "Герта", которая ставит перед собой высокие цели - это идеальный шанс наконец заявить о себе еще и как о победителе.

Для дебюта выпал чуть ли не идеальный соперник. "Хоффенхайм" шел на карантин, имея за плечами серию из шести матчей без побед. А вышел из него без нескольких лидеров атаки, которые все еще продолжают лечить травмы. Очевидно, что команда из Зинсхама, которая еще не потеряла шансы на место в зоне Лиги Европы, должна была атаковать. А это в свою очередь предоставляло Кунье и Луккебакио возможность продемонстрировать свои скоростные качества.

Собственно, отсутствие Крамарича, Адамяна и Бельфодиля стало определяющим фактором. Хозяевам удавалось комбинировать на подступах к штрафной площадки, но ни последнего паса, ни завершающего удара, если все же проходила подача или прострел, некому было выполнить. "Герта" ждала своего шанса, чтобы воспользоваться высоким расположением линии обороны соперника. Хотя, конечно, все могло сложиться иначе, если бы на 28-й минуте Баумгартнер попал по мячу после подачи с правого фланга. Австриец был один перед воротами, но, похоже, дал о себе знать недостаток игровой практики.

"Герта" ответила куда более опаснее. Уже перед перерывом Ибишевич обокрал Хюбнера и вывел Кунью на свидание. Но тот с восьми метров не смог переиграть Бауманна. А уже в компенсированное к первому тайму время кипер "Хоффа" спас команду после удара с угла штрафной от Миттельштадта.

Вторая половина началась с шанса Максимилиана Байера, заменившего не эффективного Бебу. 17-летнего форварда вывели на свидание с Ярстайном, однако нападающий "Хоффенхайма" пробил неточно. Как нужно распоряжаться мячом молодому игроку показал Ибишевич, который свои лучшие годы провел как раз в Зинсхайме. Сначала он классно бил из-под защитника в нижний угол, однако безупречно сыграл Бауманн, а на 60-й минуте отправил мяч в сетку ворот ударом головой после подачи Миттельштадта. Таким образом босниец сделал счет 0:2 - за минуту до этого Пекарик решился на дальний выстрел, который у него не получился. Но помог Акпогума, который срезал мяч в собственные ворота.

Центральный защитник "Хоффенхайма" вообще стал антигероем своей команды. Именно он проиграл дуэль у углового флажка Кунье. Бразилец прошел по лицевой линии и с острого угла переиграл Бауманна, закрутив мяч под дальнюю штангу. Впрочем, вместе с Акпогумой ответственность за провал должны разделить австрийцы Гриллич и Баумгартнер. У обоих были моменты, чтобы вернуть интригу в матче, однако первому не удалось попасть в ворота, а второй сначала не переиграл с линии вратарской Ярстайна, а затем пробил мимо угла после прострела с фланга. Уже на последних секундах Байер мог хотя бы частично реабилитироваться за потерянный момент в начале второго тайма, но и с его ударом в ближний угол справился норвежский голкипер "Герты".

0:3 - идеальный дебют Бруно Лаббадиа, команда которого демонстрирует признаки выздоровления. Впрочем, это может быть заблуждением, ведь дела "Хоффенхайма" по-настоящему плохи.

Бундеслига. 26-й тур

16 мая. Зинсхайм. Стадион: "Вирсоль Рейн-Неккар-Арена"

"Хоффенхайм" - "Герта" 0:3

Голы: Кевин Акпогума 58 (авт.), Ведад Ибишевич 60, Матеус Кунья 74

"Хоффенхайм": Оливер Бауманн - Павел Кадержабек, Ила Бебу (Максимилиан Байер 46), Флориан Гриллич, Себастьян Руди (Деннис Гайгер 66), Стивен Цубер (Якоб Бруун Ларсен 66), Беньямин Хюбнер, Кевин Акпогума, Роберт Сков, Стефан Пош, Кристоф Баумгартнер

"Герта": Руне Ярстейн -Петер Пекарик, Пер-Сильян Шелбред, Марко Груйич, Максимилиан Миттельштедт, Ведад Ибишевич, Анга Дедрик Боята, Марвин Платтенхардт, Джордан Торунарига, Доди Лукебакио (Кшиштоф Пентек 79), Матеус Кунья (Арне Майер 79)

Предупреждения: Кристоф Баумгартнер 48, Деннис Гайгер 83 - Петер Пекарик 11, Анга Дедрик Боята 29, Марко Груйич 40