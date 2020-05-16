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Бундеслига. Фортуна попадает только в каркас ворот, Вольфсбург дожал Аугсбург

Германия
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Еще два матча субботы в чемпионате Германии

Бундеслига. Фортуна попадает только в каркас ворот, Вольфсбург дожал Аугсбург
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Неудачей “Шальке” в Рурском дерби воспользовался “Вольфсбург”, выиграв на последних минутах у “Аугсбурга”. Сработала замена. Форвард Даниэль Гинчек появился на поле на 61-й минуте и через полчаса оказался в нужный момент в нужно месте, замкнув прострел Мбабу.

Название клуба изменило сегодня “Фортуне”. Дюссельдорфская команда четырежды пробивала в каркас в ворота в матче за выживание с “Падерборном”, и так и не смогла забить ни одного гола. Единственная безголевая ничья дня.

Бундеслига, 26-й тур

Аугсбург, “ВВК-Арена”

“Аугсбург” – “Вольфсбург” 1:2

Голы: Брукс 54 (авт) – Штеффен 43, Гинчек 90+1

“Аугсбург”: Люте – Фрамбергер, Едвай, Сухи (Удуохай 65), Макс – Хедира, Байер – Рихтер (Базе 87), Левен (Кордова 87), Варгас (Яго 79) – Нидерлехнер

“Вольфсбург": Кастельс – Отавио (Руссийон 87), Брукс, Понграчич, Мбабу – Арнольд, Шлагер – Брекало (Гинчек 61), Мехмеди, Жоау Виктор (Клаус 75) – Штеффен

Предупреждения: Сухи 39 – Отавио 53, Арнольд 73, Руссийон 90+3

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” – “Падерборн” 0:0

“Фортуна”: Кастенмайер – Циммерманн, Айхан, Хофманн, Гиссельманн, Цуттнер (Хеннингс 61) – Бериша (Бодзек 68), Штегер, Зоботтка (Моралес 68), Томми – Караман (Скжибски 79)

“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Шонлау, Хюнемайер, Дрегер – Антви-Аджей (Эванс 88), Василиадис, Гьязула (Риттер 46), Прегер (Сабири 73) – Ястжембски (Хольтманн 63) – Србены (Цолински 73)

Предупреждения: Айхан 24, Караман 48 – Гьязула 31, Хюнемайер 90

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Фортуна (Дюссельдорф) Падерборн (Германия) Аугсбург
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