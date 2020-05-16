В Бундеслиге впервые в истории одна команда провела пять замен за матч

Сегодня Бундеслига вышла з карантина. На временный период Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил клубам немецкого первенства проводить по 5 замен за матч.

"Шальке", "Герта" и "Хоффенхайм" уже успели воспользовались этим правилом у своих поединках.

Таким образом, футбольная команда из чемпионата Германии впервые в истории провела 5 замен за игру.