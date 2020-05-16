  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В Бундеслиге впервые в истории одна команда провела пять замен за матч
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Бундеслиге впервые в истории одна команда провела пять замен за матч

Германия
(1 голосов)

"Шальке", "Герта" и "Хоффенхайм" использовали новое временное правило

В Бундеслиге впервые в истории одна команда провела пять замен за матч
Новина українською

Сегодня Бундеслига вышла з карантина. На временный период Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил клубам немецкого первенства проводить по 5 замен за матч.

"Шальке", "Герта" и "Хоффенхайм" уже успели воспользовались этим правилом у своих поединках.

Таким образом, футбольная команда из чемпионата Германии впервые в истории провела 5 замен за игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Хоффенхайм (Зинсхайм)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...