Германия
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В Бундеслиге впервые в истории одна команда провела пять замен за матч
"Шальке", "Герта" и "Хоффенхайм" использовали новое временное правило
Сегодня Бундеслига вышла з карантина. На временный период Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил клубам немецкого первенства проводить по 5 замен за матч.
"Шальке", "Герта" и "Хоффенхайм" уже успели воспользовались этим правилом у своих поединках.
Таким образом, футбольная команда из чемпионата Германии впервые в истории провела 5 замен за игру.
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