Наставник Шальке: Мы выступили плохо и заслуженно проиграли в дерби

Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Мы дали "шмелям" слишком много свободы и пространства. Таких голов можно было избежать.

У нашей команды большой потенциал, несмотря на результат. Я не буду сомневаться в этом только из-за сегодняшнего дня.

Мы выступили плохо и заслуженно проиграли. Сегодня нам не хватило смелости. Нужно набраться сил и стать лучше", – рассказал Дэвид Вагнер.