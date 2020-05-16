Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Шальке: Мы выступили плохо и заслуженно проиграли в дерби
Дэвид Вагнер подвел итоги поражения в Рурском дерби
Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" в матче 26-го тура Бундеслиги.
"Мы дали "шмелям" слишком много свободы и пространства. Таких голов можно было избежать.
У нашей команды большой потенциал, несмотря на результат. Я не буду сомневаться в этом только из-за сегодняшнего дня.
Мы выступили плохо и заслуженно проиграли. Сегодня нам не хватило смелости. Нужно набраться сил и стать лучше", – рассказал Дэвид Вагнер.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter FC Schalke 04
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...