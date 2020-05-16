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Наставник Шальке: Мы выступили плохо и заслуженно проиграли в дерби

Германия
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Дэвид Вагнер подвел итоги поражения в Рурском дерби

Наставник Шальке: Мы выступили плохо и заслуженно проиграли в дерби
Новина українською

Главный тренер "Шальке" Дэвид Вагнер прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" в матче 26-го тура Бундеслиги.

"Мы дали "шмелям" слишком много свободы и пространства. Таких голов можно было избежать.

У нашей команды большой потенциал, несмотря на результат. Я не буду сомневаться в этом только из-за сегодняшнего дня.

Мы выступили плохо и заслуженно проиграли. Сегодня нам не хватило смелости. Нужно набраться сил и стать лучше", – рассказал Дэвид Вагнер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Дэвид Вагнер
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Источник:
Twitter FC Schalke 04
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