Бундеслига. Гладбах легко переиграл Айнтрахт и поднялся на третье место

Можно ли на что-то надеяться, когда пропускаешь первый гол на 36-й секунде? Игроки “Айнтрахта” не выспались за два месяца. Была проиграна борьба в центре поля, Эмболо перевел мяч вперед, а там легко разобрались Хофманн и Плеа. Француз красиво ударил в падении – 1:0.

Гладбах не останавливался и через шесть минут провел еще один гол. В этот раз забил Тюрам. Гинтер выполнил красивую диагональ на Бенсебаини, алжирец обыграл Туре и прострелил на Маркуса.

В первом тайме “Айнтрахт” угрожал воротам “Боруссии” только после стандартов – старался Костич. Гладбаз в своем фирменном стиле проводил быстрые, кинжальные атаки, и мог забивать еще и еще.

Во втором тайме было забито еще два гола. Эмболо заработал пенальти, и одиннадцатиметровый исполнил Бенсебаини. Только после 0:3 Франкфурт провел один гол – защитники “Боруссии” упустили Силву.

В конце игры “Боруссия” вновь могла довести еще до разгромного, но Хинтереггер героически спас ворота “Айнтрахта” после плохого удара в упор Хофманна. Пару неплохих сейвов сделал Трапп. Франкфурт должен был пропускать больше.

Эта победа позволила “Боруссии” обойти в турнирной таблице “РБ Лейпциг” и занять третье место. Борьба за лигочемпионовские места – один из самых интересных сюжетов нынешней Бундеслиги. У “Айнтрахта” остались надежды только на Кубок.

Бундеслига, 26-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3

Голы: Силва 81 – Плеа 1, Тюрам 7, Бенсебаини 73 (пен.)

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе 74), Хинтереггер, Н’Дика (Кор 83) – Камада (Гачинович 78), Соу (Силва 46), Ильзанкер (Чендлер 74), Роде, Костич – Дост

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини (Вендт 78), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Штробль, Нойхаус (Бенеш 90) – Тюрам (Херрманн 66), Хофманн, Плеа (Янчке 90) – Эмболо (Штиндль 78)

Предупреждения: Костич 24, Н’Дика 36, Силва 59, Ильзанкер 70, Кор 89 – Эльведи 9