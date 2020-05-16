  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кельн - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кельн - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(2 голосов)

UA-Футбол делает прогноз на матч Чемпионата Германии, который состоится 17 мая, начало встречи в 16:30

Кельн - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги
UA-Футбол
Новина українською

Возможно, победа в 26-м туре больше необходима "Майнцу", который борется за выживание и всего три очка отделяют его от зоны вылета. Однако и "Кельн" в этом сезоне ставит перед собой невероятно высокую задачу – есть возможность закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Для "козлов" это был бы очень неплохой итог сезона, есть к чему стремиться после возвращения в элиту немецкого футбола.

Чемпионат Германии. 26-й тур
Стадион: Рейн-Энерги (Кёльн)

Кельн 16:30 Майнц

Телетрансляция – канал Футбол 1

Свой последний официальный матч "Кельн" провел 11 марта, проиграв в гостях "Боруссии" Менхенгладбах 1:2. Зато до этого у команды Маркуса Гисдоля было три подряд победы - над "Гертой" (5:0), "Шальке" (3:0) и "Падеборном" (2:1). В довольно неплохой форме находились "красно-белые" до карантина, много забивали и показывали атакующий футбол.

"Майнц" отдыхал без футбола еще больше – еще 8 марта удалось сыграть свой матч. При этом "карнавальщики" не могут похвастаться стабильностью в этом чемпионате – три разных результата в трех последних матчах. В 25-м туре у "Майнца" ничья с "Фортуной" (1:1), ранее были победа над "Падеборном" (2:0) и поражение от "Вольфсбурга" (0:4).

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

В октябре прошлого года в первом круге Бундеслиги 2019/20 встречались эти команды, в Майнце хозяева смогли обыграть гостей из Кельна 3:1. Сейчас "красно-белые" имеют хорошие шансы взять реванш, по мнению всех букмекеров именно "Кельн" главный фаворит встречи. Необходимо отметить, что две самых бескомпромиссных команды встречаются в 26-м туре, всего по две ничьи у этих команд в текущем чемпионате. Прогноз: победа Кельна 2:0.

1xbet
1.94
3.92
4.04
Сделать ставку
Favbet
1.90
3.90
4.00
Сделать ставку
Parimatch
1.75
3.95
3.90
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майнц Кёльн Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...