Кельн - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги

Возможно, победа в 26-м туре больше необходима "Майнцу", который борется за выживание и всего три очка отделяют его от зоны вылета. Однако и "Кельн" в этом сезоне ставит перед собой невероятно высокую задачу – есть возможность закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Для "козлов" это был бы очень неплохой итог сезона, есть к чему стремиться после возвращения в элиту немецкого футбола.

Чемпионат Германии. 26-й тур

Стадион: Рейн-Энерги (Кёльн)

Кельн 16:30 Майнц

Телетрансляция – канал Футбол 1

Свой последний официальный матч "Кельн" провел 11 марта, проиграв в гостях "Боруссии" Менхенгладбах 1:2. Зато до этого у команды Маркуса Гисдоля было три подряд победы - над "Гертой" (5:0), "Шальке" (3:0) и "Падеборном" (2:1). В довольно неплохой форме находились "красно-белые" до карантина, много забивали и показывали атакующий футбол.

"Майнц" отдыхал без футбола еще больше – еще 8 марта удалось сыграть свой матч. При этом "карнавальщики" не могут похвастаться стабильностью в этом чемпионате – три разных результата в трех последних матчах. В 25-м туре у "Майнца" ничья с "Фортуной" (1:1), ранее были победа над "Падеборном" (2:0) и поражение от "Вольфсбурга" (0:4).

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В октябре прошлого года в первом круге Бундеслиги 2019/20 встречались эти команды, в Майнце хозяева смогли обыграть гостей из Кельна 3:1. Сейчас "красно-белые" имеют хорошие шансы взять реванш, по мнению всех букмекеров именно "Кельн" главный фаворит встречи. Необходимо отметить, что две самых бескомпромиссных команды встречаются в 26-м туре, всего по две ничьи у этих команд в текущем чемпионате. Прогноз: победа Кельна 2:0.